بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

ينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، إنجازا تاريخيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني أحمد رمضان، لمواجهة غانا، في إياب الجولة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وفي حالة حسم منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الأفريقي، ستكون تلك المرة الثالثة في تاريخ الفراعنة، بعد نسختي 1998 و 2016، أي بعد غياب 9 سنوات.

نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات

تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية للسيدات، من 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخين تحصلا على المركز الثالث.