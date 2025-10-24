مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

بيزا كالتشيو

جميع المباريات

إعلان

بعد غياب 9 سنوات.. منتخب مصر ينتظر إنجازا تاريخيا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

09:00 ص 24/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للسيدات
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للسيدات
  • عرض 9 صورة
    نور عبد الواحد السيد من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (7)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (3)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (1)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    مهيرة علي من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (5)_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، إنجازا تاريخيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني أحمد رمضان، لمواجهة غانا، في إياب الجولة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وفي حالة حسم منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الأفريقي، ستكون تلك المرة الثالثة في تاريخ الفراعنة، بعد نسختي 1998 و 2016، أي بعد غياب 9 سنوات.

نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات

تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية للسيدات، من 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخين تحصلا على المركز الثالث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للسيدات كأس الأمم الأفريقية للسيدات أحمد رمضان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)