توفي المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم سيدات، ناصر دحبور، أمس الجمعة، بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

واكتشف ناصر دحبور، إصابة بسرطان البنكرياس، في نوفمبر الماضي 2024، وخضع للعلاج في مستشفيات مدينة القدس، بعد تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إصدار الأوراق اللازمة، قبل تراجع حالته الصحية خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقا لموقع "العربي الجديد".

وتولى ناصر دحبور تدريب منتخب فلسطين للسيدات، في فترتين، الأولى من 2014 حتى 2017، والثانية من 2022 حتى وفاته.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وفاة ناصر دحبور، وقال في بيان رسمي: "بمزيد من الحزن والأسى، وتسليمًا بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، فقيد الحركة الرياضية الفلسطينية المدرب الوطني القدير، الكابتن ناصر دحبور، مدرب المنتخب الوطني للسيدات، الذي وافته المنيّة اليوم الجمعة بعد صراعٍ مع المرض لم يمهله طويلًا".

