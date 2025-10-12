مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

0 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

1 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

بعد حارسة المرمى والمدرب.. خطبتان في صفوف الكرة النسائية بالزمالك

كتب : هند عواد

06:08 م 12/10/2025
احتفل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، نعمة سيد حارسة المرمى ومحمود خميس المدرب المساعد، بخطبتهما مساء أمس، في حفل عائلي حضره لاعبات الدوري المصري الممتاز.

ونشر الثنائي صورا من حفل خطبتهما، على حسابتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحضور لاعبات الفريق.

وتعد هذه العلاقة الأسرية الثنائية التي يشهدها فريق سيدات الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، ففي مايو الماضي، احتفل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بخطبته على شهد مكرم لاعبة فريق السيدات.

واحتفل ثنائي الزمالك أحمد حمدي وشهد مكرم بخطبتهما، بعد يومين من تتويج الأول بكأس مصر، على حساب بيراميدز.

وبدأت شهد مسيرتها في كرة القدم، ضمن صفوف أكاديمية أرسنال في وادي دجلة، قبل الانضمام إلى ناشئات الفريق ومن ثم الفريق الأول، وبعدها انتقلت إلى المعادي واليخت، وفي بداية الموسم الماضي، انضمت إلى صفوف الزمالك.

الزمالك أخبار الزمالك سيدات الزمالك أحمد حمدي نعمة سيد حارسة الزمالك محمود خميس

