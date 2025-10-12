بعد حارسة المرمى والمدرب.. خطبتان في صفوف الكرة النسائية بالزمالك

احتفل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، نعمة سيد حارسة المرمى ومحمود خميس المدرب المساعد، بخطبتهما مساء أمس، في حفل عائلي حضره لاعبات الدوري المصري الممتاز.

ونشر الثنائي صورا من حفل خطبتهما، على حسابتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحضور لاعبات الفريق.

وتعد هذه العلاقة الأسرية الثنائية التي يشهدها فريق سيدات الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، ففي مايو الماضي، احتفل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بخطبته على شهد مكرم لاعبة فريق السيدات.

واحتفل ثنائي الزمالك أحمد حمدي وشهد مكرم بخطبتهما، بعد يومين من تتويج الأول بكأس مصر، على حساب بيراميدز.

وبدأت شهد مسيرتها في كرة القدم، ضمن صفوف أكاديمية أرسنال في وادي دجلة، قبل الانضمام إلى ناشئات الفريق ومن ثم الفريق الأول، وبعدها انتقلت إلى المعادي واليخت، وفي بداية الموسم الماضي، انضمت إلى صفوف الزمالك.