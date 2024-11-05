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موعد مباراة ليفربول وباير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

11:16 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح لظهور جديد مع ناديه خلال مباراة باير ليفركوزن الألماني.

ويستضيف فريق ليفربول عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على فضائية بي إن سبورت 2 HD.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن أستون فيلا المتصدر.

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محمد صلاح ليفربول ضد باير ليفركوزن ليفربول دوري أبطال أوروبا
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