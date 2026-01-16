حامل اللقب.. تعرف على منافس مصر في كأس الأمم الأفريقية للسيدات

أقيمت قرعة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، مساء أمس، وأسفرت عن وجود مصر في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخب نيجيريا حامل اللقب.

ويسعى منتخب نيجيريا، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة أفريقيا (10 مرات)، في الدفاع عن لقبه مجدداً.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، في المغرب، وتضم مجموعة المنتخب المغربي، كل من السنغال والجزائر وكينيا.

وأسفرت القرعة عن التالي:

المجموعة الأولى (الرباط، ملعب مولاي الحسن): المغرب – الجزائر – السنغال - كينيا

المجموعة الثانية (الرباط، استاد المدينة المنورة): جنوب أفريقيا - ساحل العاج - بوركينا فاسو - تنزانيا

المجموعة ج (الدار البيضاء): نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي

المجموعة الرابعة (فاس): غانا - الكاميرون – مالي - الرأس الأخضر

وسيتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي، وستتأهل الفرق الأربعة التي تصل إلى نصف النهائي إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027.

