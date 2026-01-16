مباريات الأمس
حامل اللقب.. تعرف على منافس مصر في كأس الأمم الأفريقية للسيدات

كتب : هند عواد

11:05 ص 16/01/2026
    منتخب مصر الأول للسيدات
    منتخب مصر للسيدات 1
    منتخب مصر للسيدات من مباراة غانا (1)
    منتخب مصر للسيدات
    منتخب مصر للسيدات
    نور عبد الواحد السيد من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (2)_Easy-Resize.com
    مهيرة علي من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا_Easy-Resize.com
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا 1_Easy-Resize.com
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (7)_Easy-Resize.com
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (5)_Easy-Resize.com
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (6)_Easy-Resize.com
    منتخب مصر للسيدات ورواندا_Easy-Resize.com
    نور عبد الواحد السيد من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (1)_Easy-Resize.com

أقيمت قرعة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، مساء أمس، وأسفرت عن وجود مصر في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخب نيجيريا حامل اللقب.

ويسعى منتخب نيجيريا، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة أفريقيا (10 مرات)، في الدفاع عن لقبه مجدداً.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، في المغرب، وتضم مجموعة المنتخب المغربي، كل من السنغال والجزائر وكينيا.

وأسفرت القرعة عن التالي:

المجموعة الأولى (الرباط، ملعب مولاي الحسن): المغرب – الجزائر – السنغال - كينيا

المجموعة الثانية (الرباط، استاد المدينة المنورة): جنوب أفريقيا - ساحل العاج - بوركينا فاسو - تنزانيا

المجموعة ج (الدار البيضاء): نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي

المجموعة الرابعة (فاس): غانا - الكاميرون – مالي - الرأس الأخضر

وسيتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي، وستتأهل الفرق الأربعة التي تصل إلى نصف النهائي إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027.

منتخب مصر للسيدات كأس الأمم الأفريقية للسيدات مجموعة مصر في أمم أفريقيا للسيدات

