مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم

كتب : هند عواد

10:46 ص 16/01/2026 تعديل في 17/01/2026
تنطلق الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الجمعة 16 يناير، وتشهد مواجهة قوية، تجمع بين وادي دجلة وزد.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره مسار، غدا السبت في تمام الساعة 2.30 مساءً.

وتقام مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات، في نفس التوقيت، الثانية ونصف عصرا.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة كالآتي:

بيراميدز - SAK

رع - البنك الأهلي

اتحاد بسيون - الأهلي

بالم هيلز - المصري البورسعيدي

مودرن سبورت - المقاولون العرب

وادي دجلة - زد

إنبي - الطيران

الزمالك - مسار، غدا السبت، 2.30 مساءً

ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 48 نقطة، يليه في المركز الثاني الأهلي برصيد 43 نقطة، ثم وادي دجلة برصيد 42 نقطة.

مسار الزمالك الدوري المصري للسيدات

