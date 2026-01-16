مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات

"متى سينتهي هذا التعويض؟".. لاعبة نيجيريا تشن هجوما على "كاف" بسبب المغرب

حامل اللقب.. تعرف على منافس مصر في كأس الأمم الأفريقية للسيدات

تنطلق الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الجمعة 16 يناير، وتشهد مواجهة قوية، تجمع بين وادي دجلة وزد.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره مسار، غدا السبت في تمام الساعة 2.30 مساءً.

وتقام مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات، في نفس التوقيت، الثانية ونصف عصرا.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة كالآتي:

بيراميدز - SAK

رع - البنك الأهلي

اتحاد بسيون - الأهلي

بالم هيلز - المصري البورسعيدي

مودرن سبورت - المقاولون العرب

وادي دجلة - زد

إنبي - الطيران

الزمالك - مسار، غدا السبت، 2.30 مساءً

ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 48 نقطة، يليه في المركز الثاني الأهلي برصيد 43 نقطة، ثم وادي دجلة برصيد 42 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"زلزال الأرض مستمر".. الزمالك يتحرك للخروج من أزمة ديون المستثمرين

رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟