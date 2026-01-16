سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية نظيفة في الدوري المصري

واصل فريق الأهلي للسيدات عروضه القوية في دوري الكرة النسائية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على حساب اتحاد بسيون بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.‏

وافتتحت سيدات الأحمر التسجيل مبكراً عند الدقيقة 12، بعدما حولت ميا دارين عرضية متقنة من أسماء علي إلى هدف أول برأسية محكمة.

ولم تمضِ سوى ست دقائق حتى عززت نور يوسف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 18، مستغلة تمريرة حاسمة من ميا دارين، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي.



ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه الهجومي، ونجحت نور يوسف في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وبعدها أضافت ألكسندرا الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة، قبل أن تعود اللاعبة نفسها وتختتم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس والثاني لها، برأسية قوية.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الكرة النسائية، مواصلاً الضغط على مسار، فيما تجمد رصيد اتحاد بسيون عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.