مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

جميع المباريات

إعلان

سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية نظيفة في الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

06:27 م 16/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (4)
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (2)
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (5)
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (6)
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (3)
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (7)
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (8)
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (9)
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل فريق الأهلي للسيدات عروضه القوية في دوري الكرة النسائية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على حساب اتحاد بسيون بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.‏

وافتتحت سيدات الأحمر التسجيل مبكراً عند الدقيقة 12، بعدما حولت ميا دارين عرضية متقنة من أسماء علي إلى هدف أول برأسية محكمة.

ولم تمضِ سوى ست دقائق حتى عززت نور يوسف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 18، مستغلة تمريرة حاسمة من ميا دارين، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي.


ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه الهجومي، ونجحت نور يوسف في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وبعدها أضافت ألكسندرا الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة، قبل أن تعود اللاعبة نفسها وتختتم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس والثاني لها، برأسية قوية.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الكرة النسائية، مواصلاً الضغط على مسار، فيما تجمد رصيد اتحاد بسيون عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد بسيون سيدات الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بتمثال وقصر ثقافة.. كيف خلدت أسيوط اسم الزعيم جمال عبد الناصر؟ (صور)
أخبار المحافظات

بتمثال وقصر ثقافة.. كيف خلدت أسيوط اسم الزعيم جمال عبد الناصر؟ (صور)
بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستمتع بإجازتها في دبي (صور)
زووم

بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستمتع بإجازتها في دبي (صور)
هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل
أخبار مصر

هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل
آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية
زووم

آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية
السخان انفجر فماتوا جميعاً.. مفاجآت صادمة في واقعة وفاة 5 أشقاء بميت عاصم
أخبار المحافظات

السخان انفجر فماتوا جميعاً.. مفاجآت صادمة في واقعة وفاة 5 أشقاء بميت عاصم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان