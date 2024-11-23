"لن أعمل معه وحالة تستدعي إقالته".. عصام الحضري وحسام حسن مسلسل الانتقادات مستمر

تشهد الفترة الماضية سلسلة من الانتقادات المتكررة من حارس مرمى المنتخب السابق عصام الحضري للجهاز الفني الحالي للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن.

الحضري الذي عمل مدربًا لحراس المرمى بمنتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى يوليو 2022 علل انتقاده في بعض الأحيان للجهاز الفني للمنتخب خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس بالإشارة إلى أن حسام حسن وشقيقه كانا يتواجدان بالإعلام وينتقدا الجميع: "الناس كانت بتتقبل النقد وإحنا مش بنجرح".

نتائج بلا أداء

ظهر عصام الحضري في نوفمبر الجاري بقناة أون تايم سبورتس؛ حيث أشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يُنكر النتائج الإيجابية للمنتخب مع حسام حسن ولكنه لا يرى أن هناك أداء محدد أو شكل للمنتخب معه:"بنكسب منتخبات ضعيفة وحسام حسن طالع يقول إن المنتخب حقق نتائج أول مرة تحصل في تاريخنا وهذا ليس صحيح".

"للمصلحة العامة وليس للغياب عن الجهاز الفني للمنتخب"

وهي التصريحات التي سبقها ظهور لعصام الحضري في شهر أكتوبر الماضي يُشير إلى أن انتقاده لا يعود لعدم تواجده بالجهاز الفني، قائلاً خلال حلوله ضيفًا بفضائية دي أم سي: "لا يوجد خلاف شخصي مع حسام حسن وأنا مع المنتخب في كل الأحوال ولكن التوأم بيشعر بأن الجميع ضدهم ولكننا مع المصلحة العامة".

"لن أعمل معه فشهاداتي من الخارج وعملت مع أجانب"

وقال الحضري خلال حلوله ضيفًا بفضائية "إم بي سي مصر" في يونيو الماضي، إنه إذا تم عرض عليه العمل بالجهاز الفني مع حسام حسن سيرفض، معللاً: "حصلت على شهاداتي من الخارج، وقضيت معايشات وتدريبات كثيرة خارج مصر، وكل المدربين الذين عملت معهم أجانب، باستثناء إيهاب جلال".

"عدم التتويج بأمم أفريقيا يساوى رحيلهما".

المدرب الأسبق لحارس مرمى المنتخب قال خلال تواجده بفضائية إم بي سي مصر بيونيو 2024 إنه يرى إذا لم يتوج حسام حسن والجهاز الفني بكأس أمم أفريقيا 2025 مع منتخب مصر، يجب عليهم تقديم استقالتهم قبل العودة.

وهي التصريحات التي لا يقابلها رد مباشر محدد من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

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