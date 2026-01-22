أول رد فعل من صلاح بعد استبعاده من السفر مع ليفربول إلى إيطاليا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لمواجهة نظيره الأنجولي، مساء اليوم الخميس، في كأس أمم أفريقيا لكرة اليد.

موعد مباراة مصر وأنجولا في بطولة أفريقيا لكرة اليد

تقام مباراة مصر وأنجولا، في الثالثة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

وتقام النسخة الحالية من بطولة أفريقيا لكرة اليد في رواندا، خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الحالي.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد، حامل اللقب، لحصد اللقب العاشر في مسيرته، ليتساوى مع منتخب تونس، الأكثر حصدا للقب الأفريقي.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد

أعلنت قنوات أون سبورت المجانية، نقل مباريات مصر في بطولة أمم أفريقيا، وتبث الشبكة مباراة الفراعنة ضد أنجولا مساء اليوم.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد، بلقب كأس أمم أفريقيا، في آخر 3 نسخ، 2020 و2022 و2024.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا لكرة اليد

جاء ترتيب مجموعة مصر في بطولة أفريقيا لكرة اليد، كالآتي:

1 - مصر: نقطتان

2 - أنجولا: نقطتان

3 - الجابون: من دون نقاط

4 - أوغندا: من دون نقاط

جدير بالذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في البطولة، بالفوز على منتخب الجابون، بنتيجة 36-25.

