الكاف يوافق على طلب الزمالك قبل مواجهة زيسكو في الكونفدرالية.. ما هو؟

كتب : نهي خورشيد

09:16 م 06/02/2026
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي (4)
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي
    جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك
    جماهير الزمالك بالأسود حدادا على شهداء فلسطين
    عمرو حسين شهيد نادي الزمالك
    الزمالك
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب نادي الزمالك بارتداء قمصان خاصة لإحياء ذكرى ضحايا أحداث ستاد الدفاع الجوي، خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يرتدي لاعبو الزمالك هذه القمصان قبل انطلاق المباراة، وفقاً للاتفاق مع مسؤولي الكاف.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم، تحضيراً لخوض المباراة المرتقبة التي ستجمع الزمالك بضيفه زيسكو على ملعب ليفي مواناواسا، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

شهداء الزمالك الزمالك الكاف زيسكو الزمالك ضد زيسكو كأس الكونفدرالية الأفريقية

