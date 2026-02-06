الكاف يوافق على طلب الزمالك قبل مواجهة زيسكو في الكونفدرالية.. ما هو؟

أول رد فعل من صلاح بعد استبعاده من السفر مع ليفربول إلى إيطاليا

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب نادي الزمالك بارتداء قمصان خاصة لإحياء ذكرى ضحايا أحداث ستاد الدفاع الجوي، خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يرتدي لاعبو الزمالك هذه القمصان قبل انطلاق المباراة، وفقاً للاتفاق مع مسؤولي الكاف.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم، تحضيراً لخوض المباراة المرتقبة التي ستجمع الزمالك بضيفه زيسكو على ملعب ليفي مواناواسا، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.