الركراكي يتوجه لفسخ عقده مع المغرب.. وتحديد بديله في المونديال

كشف سانتي أونا، الصحفي بشبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن وليد الركراكي سافر إلى المغرب خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لتوقيع إجراءات فسخ تعاقده مع الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكتب أونا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «لم يتبقَّ سوى استكمال الإجراءات الإدارية النهائية مع الاتحاد المغربي لكرة القدم لإتمام مغادرة وليد الركراكي رسميًا».

وفي سياق متصل، أشار الصحفي الفرنسي إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، استقر على تعيين محمد وهبي، المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب للشباب، لتولي قيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.

مفاوضات مع المدرب البرتغالي

كما أوضح أن الاتحاد يدرس ضم المدرب البرتغالي جواو ساكرامنتو إلى الجهاز الفني الجديد، في ظل وجود مفاوضات جارية بهذا الشأن.

واختتم أونا تصريحاته بالتأكيد على وجود محادثات بين الاتحاد المغربي وساكرامنتو، الذي سبق له تولي القيادة الفنية لنادي لاسـك لينز النمساوي، كما عمل مساعدًا فنيًا في كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وروما الإيطالي، والدحيل القطري.