الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

إعلان

من هي الطفلة التي ظهرت مع فتوح في احتفاله بالفوز على بيراميدز؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 26/04/2026

أحمد فتوح

لفت أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأنظار خلال احتفاله رفقة طفلة ترتدي قميص الأبيض، بعد الفوز على بيراميدز.

وفاز الزمالك على بيراميدز، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

فتوح يحتفل مع طفلة صغيرة

ظهر فتوح عقب المباراة وهو يحمل طفلة صغيرة، ترتدي قميص الزمالك، ويحتفل معها في أرضية الملعب.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات أون سبورت على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لاحتفال فتوح معها، وكتب: "فتوح واحتفال خاص مع الطفلة بعد الفوز على بيراميدز والاقتراب من تحقيق لقب الدوري".

من هي الطفلة التي احتفلت مع فتوح؟

نشر فتوح صورته مع هذه الطفلة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: " ربنا يخليهالك يا أخويا".

وتبين أن هذه الطفلة ابنة يوسف الجوهري، لاعب المصري البورسعيدي، وصديق أحمد فتوح، إذ أعاد الجوهري نشر صورة ابنته مع فتوح، وكتب: "بنحبك يا توحه".

إعلان

إعلان

