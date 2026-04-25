يحتفل الشعب المصري اليوم السبت الموافق 25 أبريل الجاري، بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، الذي يعد يوما ليس لتحرير سيناء فقط بل انتصارا لصلابة وقوة المصريين.

ويوم 25 أبريل من كل عام، هو يوما مميزا للشعب المصري، إذ يعد هذا اليوم تتويجا لسنوات التضحيات التي عاشها الشعب المصري، بعد نكسة 1967 مرورا بانتصار أكتوبر المجيد.

ولا يقتصر الاحتفال بذكرى تحرير سيناء على فئة معينة في الدولة المصرية، بل أننا نجد أن جميع فئات الشعب المصري من كل عام، يحرصون على إحياء هذه الذكرى التاريخية للفراعنة.

احتفال غزل المحلة بذكرى تحرير سيناء

ومن الصعب أن ينسى أي مصري، ما فعله الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد انتصارات أكتوبر المجيد، حينما أعاد الأسرى الإسرائيلين مرتدين البيجامات المصنوعة في مدينة المحلة الكبرى.

وفي الذكرى الـ44 لتحرير سيناء، استعاد نادي غزل المحلة هذه اللقطة الأيقونية، حيث نشر عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحد الأشخاص يجلس على الشاطئ مرتديا البيجاما.

وعلق غزل المحلة على الصورة، عبر حسابه على فيس بوك وكتب: "البيجاما الأكثر طلبا في طابا المصرية، 73% من العاملين في مجال السياحة ينصحون بكستور المحلة".

ويذكر أن اختيار الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لرتداء الأسرى الإسرائيليين للبيجامات الكستور، هى إشارة على قدرة الشعب المصري على صناعة التاريخ بكل أشكاله وبعزة واضحة.

أقرأ أيضًا:

