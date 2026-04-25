الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 1
22:00

أتلتيك بلباو

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
19:15

ساوثامبتون

"بيجامة كستور".. غزل المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء بطريقة خاصة

كتب : يوسف محمد

10:02 م 25/04/2026
    مباراة غزل المحلة وبتروجيت (2)
    مباراة غزل المحلة وبتروجيت (1)
    مباراة غزل المحلة وبتروجيت (3)

يحتفل الشعب المصري اليوم السبت الموافق 25 أبريل الجاري، بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، الذي يعد يوما ليس لتحرير سيناء فقط بل انتصارا لصلابة وقوة المصريين.

ويوم 25 أبريل من كل عام، هو يوما مميزا للشعب المصري، إذ يعد هذا اليوم تتويجا لسنوات التضحيات التي عاشها الشعب المصري، بعد نكسة 1967 مرورا بانتصار أكتوبر المجيد.

ولا يقتصر الاحتفال بذكرى تحرير سيناء على فئة معينة في الدولة المصرية، بل أننا نجد أن جميع فئات الشعب المصري من كل عام، يحرصون على إحياء هذه الذكرى التاريخية للفراعنة.

احتفال غزل المحلة بذكرى تحرير سيناء

ومن الصعب أن ينسى أي مصري، ما فعله الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد انتصارات أكتوبر المجيد، حينما أعاد الأسرى الإسرائيلين مرتدين البيجامات المصنوعة في مدينة المحلة الكبرى.

وفي الذكرى الـ44 لتحرير سيناء، استعاد نادي غزل المحلة هذه اللقطة الأيقونية، حيث نشر عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحد الأشخاص يجلس على الشاطئ مرتديا البيجاما.

وعلق غزل المحلة على الصورة، عبر حسابه على فيس بوك وكتب: "البيجاما الأكثر طلبا في طابا المصرية، 73% من العاملين في مجال السياحة ينصحون بكستور المحلة".

ويذكر أن اختيار الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لرتداء الأسرى الإسرائيليين للبيجامات الكستور، هى إشارة على قدرة الشعب المصري على صناعة التاريخ بكل أشكاله وبعزة واضحة.

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون

"بعد غيابه عن التسجيل".. الإصابة تمنع صلاح من مواصلة تحقيق الأرقام القياسية بالبريميرليج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
أزمة عبدالرحمن الراشد وعمرو موسى بشأن إيران.. كيف بدأت وما الذي أشعل الخلاف؟
ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر 30 يوما؟
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان