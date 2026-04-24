الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

بالعمة والجبة.. أزهري يلفت الأنظار في مدرجات الزمالك

كتب : هند عواد

11:50 ص 24/04/2026

هدف الزمالك في مرمى بيراميدز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأزهري يشجع الزمالك أمام بيراميدز من مدرجات ستاد القاهرة الدولي، مرتديا الزي التقليدي "الجبة الأزهرية".

الزمالك يفوز على بيراميدز

فاز الزمالك على بيراميدز، بهدف نظيف سجله البرازيلي خوان بيزيرا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والأهلي، اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث.

أزهري يثير الجدل في مدرجات الزمالك وبيراميدز

ظهر أزهري يرتدي الزي التقليدي "العمة والجبة الأزهرية"، في مقطع فيديو متداول، وهو يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز.

وقال الأزهري لأحد المشجعين: "الله يبارك فيك، من عند ربنا بس، ربنا عز وجل، قولوا يارب هي من عند ربنا قول يارب".

يخص منتخب مصر.. إيطاليا ترفض مقترح المبعوث الأمريكي بشأن كأس العالم
يخص منتخب مصر.. إيطاليا ترفض مقترح المبعوث الأمريكي بشأن كأس العالم
لحظة وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي من الإمارات استعداداً لصلاة الجنازة
استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
بحضور الأصدقاء.. روجينا تنشر صورًا وفيديوهات من عيد ميلاد ابنتها مريم
بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح

