بالعمة والجبة.. أزهري يلفت الأنظار في مدرجات الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأزهري يشجع الزمالك أمام بيراميدز من مدرجات ستاد القاهرة الدولي، مرتديا الزي التقليدي "الجبة الأزهرية".

الزمالك يفوز على بيراميدز

فاز الزمالك على بيراميدز، بهدف نظيف سجله البرازيلي خوان بيزيرا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والأهلي، اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث.

أزهري يثير الجدل في مدرجات الزمالك وبيراميدز

ظهر أزهري يرتدي الزي التقليدي "العمة والجبة الأزهرية"، في مقطع فيديو متداول، وهو يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز.

April 23, 2026

وقال الأزهري لأحد المشجعين: "الله يبارك فيك، من عند ربنا بس، ربنا عز وجل، قولوا يارب هي من عند ربنا قول يارب".

اقرأ أيضًا:

"نعتمد على لاعب مخلص".. عمرو أديب يتحدث عن فوز الزمالك على بيراميدز

يضم لاعب مصري.. أول فريق يهبط من الدوري السعودي للمحترفين



