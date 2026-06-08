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بعد تعرضه لأزمة صحية.. طبيب الدنمارك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لإريكسن

كتب : يوسف محمد

12:41 ص 08/06/2026 تعديل في 09:02 م
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كشف مورتن بوسين طبيب منتخب الدنمارك، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها لاعب المنتخب كريستيان إريكسن، خلال مباراة المنتخب الودية اليوم أمام أوكرانيا.

وكان النجم الدنماركي كريستيان إريكسن تعرض لأزمة صحية، في مباراة منتخب بلاده الودية أمام الدنمارك، بعدما سقط على أرضية الملعب دون تدخل من أحد وسط صدمة من الجميع. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وتسببت إصابة إريسكن في إلغاء مباراة الدنمارك وأوكرانيا، بعدما قرر الحكم عدم استكمال المباراة، بعد الإصابة القوية لإريكسن.

تفاصيل إصابة كريستيان إريكسن

وقال أريكسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدنماركي: "الحالة الصحية للاعب مستقرة ونجح في مغادرة أرضية الملعب بنفسه، منظم ضربات القلب المزروع للاعب منذ الأزمة الصحية السابقة له يعمل بشكل طبيعي حاليا".

وأضاف: "اللاعب فقد الوعي لفترة بسيطة، لكنه استعاد وعيه سريعا، سيخضع لفحوصات طبية إضافية خلال الساعات المقبلة، لمعرفة أسباب تعرضه لهذه الأزمة الصحية ونحن على تواصل مستمر مع اللاعب".

واختتم طبيب منتخب الدنمارك تصريحاته: "إيريكسن بخير وطلب نقل تحياته لجميع اللاعبين، وإبلاغهم بأن حالته الصحية جيدة".

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إصابة إريكسن كريستيان إريكسن منتخب الدنمارك كأس العالم 2026

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