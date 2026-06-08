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ترامب: إيران أبلغتنا بعدم نية شن هجمات جديدة على إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

09:23 م 08/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة صباح اليوم الإثنين، وأبلغتها بأنها "لن تشن هجمات على إسرائيل بعد الآن"، مشيرا إلى أن طهران طلبت بدورها نقل رسالة إلى إسرائيل بوقف الهجمات.

وقال ترامب، أنه قام بالاتصال برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأمره بوقف التصعيد، في إطار محاولات لاحتواء التوتر القائم بين الجانبين.

ترامب: منفتحون على اتفاق مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي، في تصريحاته للقناة "12 العبرية"، اليوم الإثنين، أنه لا يزال منفتحا على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى اعتقاده بأن طهران مهتمة بالفعل بتوقيع مثل هذا الاتفاق.

وأضاف ترامب، أن أي اتفاق محتمل قد يكون “اتفاقا جيدا” للطرفين، في ظل استمرار الجهود الدولية لاحتواء التصعيد في المنطقة.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وتبادل الهجمات خلال الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

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