هاجم أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، مجلس إدارة النادي الأهلي بقوة، بعد هزيمة الفريق أمس من طلائع الجيش بالدوري.

وتعرض المارد الأحمر للهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد أمام طلائع الجيش أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تعليق أحمد شوبير على هزيمة الأهلي

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الأهلي نادي كرة مع كل احترامى للمؤسسة المجتمعية وغيرها، لا وقته ولا أوانه".

وأضاف: "اقعدوا رتبوا البيت من أول وجديد، عندنا بعد كام يوم إفريقيا مع نادي صعب وشرس ده دور الإدارة دلوقتي ومحدش يلوم على الجمهور في حاجة الناس جابت أخرها".

واختتم شوبير: "مفيش أمل إلا في بطولة أفريقيا، في أسوأ موسم للنادي الأهلي من زمن بعيد".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم 15 مارس المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتقام مباراة العودة بين النادي الأهلي والترجي التونسي، يوم 21 من الشهر ذاته، على ستاد "القاهرة الدولي".

