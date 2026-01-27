سلسلة محلات جزارة.. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح

"خزاه الله".. تعليق مثير للجدل من محمد العدل بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد منشورها المثير للجدل.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن شقيقة محمد صلاح

تصدرت رباب شقيقة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد انتقادها للهجوم الذي يتعرض له شقيقها من قبل بعض الجماهير في الفترة الماضية.

ونشرت رباب عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للأكثر اللاعبين المصريين تسجيلا للأهداف في البريميرليج والتي يتصدرها شقيقها برصيد 190 هدفا.

وكتبت رباب تعليقا على الصورة: "لازم يبطل كورة أصله مش بيعرف يلعب".

ومع تعليق شقيقة صلاح على الهجوم التي يتعرض له النجم المصري في الفترة الماضية، باتت الجماهير تبحث عن أبرز وأهم المعلومات الخاصة بعائلة محمد صلاح بشكل كامل وليس شقيقته فقط.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح

ويبلغ صلاح من العمر 33 عاما، فهو من مواليد 15 يونيو 1992 بقرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية.

ولد صلاح لأسرة متوسطة الحال مكونة من 4 أشخاص بخلافه، هم "والده، والدته وشقيقين ولد وبنت".

ووالد محمد صلاح يدعى صلاح غالي، وكان يعمل موظفا في أحد الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عمله في زراعة الياسمين وبيعه.

وفي الوقت الحالي يمتلك والد محمد صلاح سلسلة محلات جزارة، أطلق عليها جزارة "أبو صلاح"، أما والدة محمد صلاح فلا تظهر معه بشكل كبير وتحرص على الاستمرار بعيدة عن وسائل الإعلام بشكل مستمر.

ولدى نجم ليفربول ومنتخب مصر، شقيقين ولد وبنت رباب الشقيقة الأكبر لصلاح، نصر الأخ الأصغر لنجم الكرة المصرية.

ورباب تعمل كمصممة أزياء، خاصة في ظل حبها الكبير لمجال الأزياء والموضة، وتمتلك علامة تجارية باسمها.

وزوجة قائد منتخب مصر تدعى ماجي صادق، احتفلا بحفل زفافهما في عام 2013 خلال تواجده في صفوف بازل السويسري.

وماجي صادق زوجة صلاح، تتولى حاليا إدارة مؤسسته الخيرية، التي قام بإنشائها في قريته نجريج بمحافظة الغربية.