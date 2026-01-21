5 صور لاحتفال رامي ربيعة مع زوجته بمولود جديد

رزق رامي ربيعة نجم نادي العين الإماراتي ومنتخب مصر، بمولوده الثاني أمس الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري 2025 واسماه يوسف.

ونشر ربيعة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من الصور من داخل المستشفى وكتب: "أهلا بك في العالم يا يوسف".

وكان رامي ربيعة يتواجد خلال الفترة الماضية، رفقة منتخب مصر في المغرب، خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد حصل على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، بعدما تلقى الهزيمة على يد منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث.