يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قاعدة "دوفر" الجوية للمشاركة في مراسم استقبال جثامين 6 جنود أمريكيين قُتلوا في الكويت، وذلك وسط أجواء مشحونة بتصريحاته النارية التي توعد فيها طهران بضربات "قاسية جدا" ردا على خسائر واشنطن بعد أسبوع من بدء العمليات العسكرية؛ حيث يجمع جدول أعماله اليوم بين حشد الحلفاء في قمة "درع الأمريكتين" بفلوريدا وبين تأكيد سياسة الردع العسكري المباشر في الصراع المتصاعد ضد إيران.

مراسم "نقل الرفات"

من المقرر أن يتوجه ترامب في وقت لاحق اليوم السبت، إلى مدينة "دوفر" بولاية ديلاوير، للمشاركة في مراسم "النقل الكريم" لرفات 6 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الكويت خلال المراحل الأولى من الحرب الحالية. وتعد هذه المراسم لحظة مهيبة لاستقبال جثامين العسكريين الذين سقطوا في خضم الصراع المتصاعد.

أجندة رئاسية مكثفة

يبدأ دونالد ترامب برنامجه اليوم السبت، من مقره في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث خصص الساعة السابعة صباحا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لبدء "وقته التنفيذي" المعتاد لمتابعة التقارير ومباشرة مهامه الرئاسية، حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

تعزيز التحالفات في "درع الأمريكتين"

وفي تمام العاشرة صباحا، ينتقل الرئيس إلى مدينة دورال بفلوريدا لإلقاء كلمة هامة أمام قمة "درع الأمريكتين"؛ وهي القمة التي تسعى واشنطن من خلالها للترحيب بأقوى حلفائها الإقليميين، وبحث سبل تعزيز الحرية والأمن والازدهار في المنطقة بما يتماشى مع الرؤية الأمريكية المشتركة.

مراسم استقبال جثامين الجنود

يختتم ترامب الشق الميداني من أجندته في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بالتوجه إلى قاعدة "دوفر" الجوية للمشاركة في مراسم الاستقبال الرسمية ونقل رفات الجنود الأمريكيين الستة الذين سقطوا في الكويت، في لحظة تعكس حجم الكلفة البشرية للصراع المتصاعد.

وتأتي مشاركة دونالد ترامب في مراسم استقبال القتلى بـ "دوفر" كرسالة مزدوجة؛ فبينما يُواسي الداخل الأمريكي في خسائره البشرية، يبعث للخارج بوعيد "الضربات القاسية" ضد إيران.