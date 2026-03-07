أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن القوات الأمريكية حققت نجاحات استراتيجية كبرى خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكداً تدمير أجزاء واسعة من القدرات البحرية والتقنية لإيران.

تدمير 42 سفينة حربية

وخلال كلمة ألقاها في ولاية فلوريدا، كشف ترامب أن الهجمات الأمريكية المكثفة أدت إلى تدمير 42 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية في غضون ثلاثة أيام فقط، وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمليات لم تتوقف عند حد الاستهداف البحري، بل نجحت في "القضاء على شبكة الاتصالات" في البلاد، معتبراً أن القوات الأمريكية "تقوم بعمل رائع ومتقن في إيران".

"الضربة الاستباقية" لمنع القنبلة النووية

وفي سياق تبريره للعمليات العسكرية الواسعة، أكد ترامب أن إيران كانت "قريبة جداً" من الحصول على سلاح نووي، مشدداً على أن هذه الضربات كانت الخيار الوحيد المتبقي لمنع طهران من امتلاك القدرة النووية التي كانت ستغير موازين القوى في المنطقة والعالم.

وعلّق ترامب على سقوط ضحايا في صفوف الجيش الأمريكي قائلاً: "إن فقدان جنودنا في هذه الحرب كان في سبيل خدمة عظيمة نقدمها للعالم بأسره، وليس لمنطقة الشرق الأوسط فقط"، في إشارة إلى أن خطر النظام الإيراني كان يهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة استنفاراً غير مسبوق، وسط تضارب الأنباء حول حجم الخسائر الحقيقية على الأرض، وصمت إيراني تجاه الأرقام الضخمة التي أعلنها ترامب بشأن تدمير الأسطول البحري.