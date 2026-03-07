أعلن المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، اليوم السبت، تشكيل غرفة عمليات لرصد نقص السلع خلال الأيام الحالية والمقبلة على غرار تشكيل غرفة عمليات سابقة أثناء ذروة أزمة كورونا.

وأكد رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن تلك الغرفة تعمل على تتبع سلاسل الإمداد لحظة بلحظة في كافة ربوع المحافظة، والتدخل السريع لضخ أي سلعة يقل معروضها، وذلك لمنع حدوث أي فجوات استهلاكية تؤدي إلى قلق المواطنين.

ودعا التجار إلى الالتزام التام بالأسعار المعلنة وعدم تحريك سعر أي سلعة تحت أي ذريعة مشددًا بمنع أي محاولة لاحتكار السلع أو رفع أسعارها منعًا للتصدي حيال ذلك بكل حسم.

ولفت رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، إلى أنه في حالة ثبوت مخالفات سوف يجرى اتخاذ اللازم قانونًا، وتوقيع عقوبات مشددة ضد المخالفين وفقًا لما جرى اتخاذه سابقًا مع المتلاعبين في أوقات الأزمات السابقة.