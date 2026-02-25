رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مازحا، إعادة الميدالية الذهبية إلى لاعبي فريق الهوكي، التي حصل عليها في الأولمبياد الشتوية.

ونشر الحساب الرسمي لموقع " Visegrád 24" على منصة "إكس"، مقطع فيديو لوجود لاعبي فريق الهوكي في البيت الأبيض رفقة ترامب.

وسلم تكاتشوك لاعب فريق الهوكي، ميداليته الذهبية للرئيس الأمريكي، الذي ارتداها وقال: "لن أعيدها الآن.. ربما استبدالها بشيء آخر".

🏅🇺🇸 Donald Trump tried on a gold Olympic medal during a meeting with the U.S. hockey team and joked that he wouldn’t be giving it back. pic.twitter.com/iSC5StqZKn — Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2026

وفاز المنتخب الأمريكي بالميدالية الذهبية في رياضة هوكي الجليد للرجال في الألعاب الأولمبية الشتوية، للمرة الأولى منذ 46 عامًا.

وأحرز المنتخب الأمريكي للهوكي الميدالية الذهبية بعد الفوز على كندا، حامل الرقم القياسي، بهدفين مقابل هدف.

