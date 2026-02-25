مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

بالفيديو.. ترامب يرفض إعادة الميدالية الذهبية للاعب المنتخب الأمريكي للهوكي

كتب : هند عواد

02:47 م 25/02/2026

ترامب مع لاعبي المنتخب الأمريكي للهوكي

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مازحا، إعادة الميدالية الذهبية إلى لاعبي فريق الهوكي، التي حصل عليها في الأولمبياد الشتوية.

ونشر الحساب الرسمي لموقع " Visegrád 24" على منصة "إكس"، مقطع فيديو لوجود لاعبي فريق الهوكي في البيت الأبيض رفقة ترامب.

وسلم تكاتشوك لاعب فريق الهوكي، ميداليته الذهبية للرئيس الأمريكي، الذي ارتداها وقال: "لن أعيدها الآن.. ربما استبدالها بشيء آخر".

وفاز المنتخب الأمريكي بالميدالية الذهبية في رياضة هوكي الجليد للرجال في الألعاب الأولمبية الشتوية، للمرة الأولى منذ 46 عامًا.

وأحرز المنتخب الأمريكي للهوكي الميدالية الذهبية بعد الفوز على كندا، حامل الرقم القياسي، بهدفين مقابل هدف.

ترامب مع لاعبي المنتخب الأمريكي للهوكي

