"العالم هتف لك" زوجة عماد متعب توجه له رسالة رومانسية لهذه المناسبة

"ما زلت أختارك كل يوم".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة وتعلق

كتب – محمد عبد السلام:

نشرت يارا نعوم، زوجة عماد متعب لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، مجموعة من الصور برفقة زوجها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت يارا على الصور: "العالم هتف لك في الملاعب، وصفق للأهداف والانتصارات والمجد، لكنني صفقت للانضباط، وللشجاعة، وللتواضع، لقد بنينا حياة يراها الكثيرون في صورتها العامة، لكن ما لا يرونه هو الضحك، والنمو، والتحديات، وكل صعود وهبوط شكلنا، عيد ميلاد سعيد يا رفيق دربي الأبدي."

وتوجت يارا نعوم بلقب ملكة جمال مصر عام 2008، وتعرف عماد متعب عليها قبل زواجهما من خلال إعلان لإحدى شركات السيارات شاركا فيه معا.

واحتفل الثنائي بزفافهما في 2 ديسمبر عام 2011، في حفل شهد حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم.

ويمتلك كل من يارا ومتعب ابنتين هما تمارا وسيلين، ويظهر متعب نجم الكرة المصرية السابق برفقة أسرته في مختلف المناسبات الاجتماعية دائما.