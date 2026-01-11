"مش بنخاف".. أول رد فعل من عمر مرموش بعد فوز مصر على كوت ديفوار

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب كوت ديفوار أمس السبت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي البطولة.

ويضرب المنتخب الوطني موعدا مع المنتخب السنغالي، في نصف نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مستوى لاعبي الفراعنة والفوز على حساب كوت ديفوار بثلاثية أمس، التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل، مع المباراة المرتقبة في نصف نهائي الكان أمام منتخب السنغال، الذي توج باللقب في عام 2021، بعد الفوز على الفراعنة في النهائي بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر والسنغال:

وسيكون عشاق الكرة الأفريقية، على موعد مع واحدة من أقوى مباريات النسخة الحالية من أمم أفريقيا، حينما يواجه المنتخب المصري نظيره الإيفواري، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

