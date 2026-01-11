مباريات الأمس
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على كوت ديفوار؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

04:17 ص 11/01/2026
تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب كوت ديفوار أمس السبت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي البطولة.

ويضرب المنتخب الوطني موعدا مع المنتخب السنغالي، في نصف نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مستوى لاعبي الفراعنة والفوز على حساب كوت ديفوار بثلاثية أمس، التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل، مع المباراة المرتقبة في نصف نهائي الكان أمام منتخب السنغال، الذي توج باللقب في عام 2021، بعد الفوز على الفراعنة في النهائي بركلات الترجيح.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز منتخب مصر أمس على حساب كوت ديفوار، يمكن الاطلاع على الألبوم أعلاه.

موعد مباراة مصر والسنغال:

وسيكون عشاق الكرة الأفريقية، على موعد مع واحدة من أقوى مباريات النسخة الحالية من أمم أفريقيا، حينما يواجه المنتخب المصري نظيره الإيفواري، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

أقرأ أيضًا:

7 صور احتفال محمد هاني بالفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

وائل القباني يكشف سر تفوق محمد صلاح أمام كوت ديفوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال فوز مصر على السنغال أمم أفريقيا 2025

