أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، هو أحد جماهير الفارس الأبيض.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد صلاح أسطورة العالم والده طلع قال بيميل للزمالك، العقباوي كابتن صلاح في المقاولون قال صلاح زملكاوى

وأضاف: "أخيرا باسم علي لاعب الأهلي السابق وزميل صلاح في المقاولون، قال صلاح زملكاوى وبيحب الزمالك جدا وفي نهائي القرن طلع صلاح وقال طبعا انتم عارفين انا نفسى مين يكسب".

وكان باسم علي لاعب النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق، قال في تصريحات عبر راديو أون سبورت في وقت سابق، أن محمد صلاح يعد من جماهير نادي الزمالك بشكل كبير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويذكر أن صلاح كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، في صفوف قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي، ثم بدأ رحلته احترافه بعد ذلك في بازل السويسري.

