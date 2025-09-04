مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

0 0
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

0 1
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

0 5
16:30

الأهلي

سيف الدين الجزيري وزوجته يقضيان عطلتهما في باريس

05:11 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    زوجة سيف الدين الجزيري في باريس_Easy-Resize.com
    نجل سيف الدين الجزيري_Easy-Resize.com
    زوجة سيف الدين الجزيري في باريس1_Easy-Resize.com
يستمتع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، بعطلته خلال فترة التوقف الدولي، مع زوجته ونجله، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت زوجة سيف الدين الجزيري، صورا من عطلتهما في مدينة "ديزني لاند" للألعاب الترفيهية بباريس، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستغل سيف الدين الجزيري الذي لم يتم استدعائه لمنتخب تونس، فترة التوقف الدولي، لقضاء عطلته مع أسرته.

ويواجه الزمالك المصري البورسعيدي، مساء يوم السبت 13 سبتمبر الحالي، في الجلوة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الدين الجزيري وزوجته سيف الدين الجزيري زوجة سيف الدين الجزيري الزمالك منتخب تونس ديزني لاند
أخبار

الثانوية العامة

