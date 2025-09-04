يستمتع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، بعطلته خلال فترة التوقف الدولي، مع زوجته ونجله، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت زوجة سيف الدين الجزيري، صورا من عطلتهما في مدينة "ديزني لاند" للألعاب الترفيهية بباريس، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستغل سيف الدين الجزيري الذي لم يتم استدعائه لمنتخب تونس، فترة التوقف الدولي، لقضاء عطلته مع أسرته.

ويواجه الزمالك المصري البورسعيدي، مساء يوم السبت 13 سبتمبر الحالي، في الجلوة السادسة من الدوري المصري الممتاز.