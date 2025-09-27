مباريات الأمس
"ملاهي وسوق".. 13 صورة ترصد كيف يقضي محمد صلاح إجازته مع عائلته

كتب : مصراوي

12:18 ص 27/09/2025
    محمد صلاح ومعجب حاول اللحاق به فاصطدم بعمود إنارة
    محمد صلاح وابنته مكة في الملاهي
    محمد صلاح وأسرته في ديزيني لاند
    محمد صلاح في شوارع هونج كونج خلال معسكر ليفربول في الصين
    محمد صلاح وأسرته
    محمد صلاح يتسوق
    محمد صلاح تحمل تزويد جميع من في المحطة بالوقود لسيارتهم
    محمد صلاح وشقيقته رحاب في أحد المدن الساحلية
    محمد صلاح وشقيقته رحاب
    محمد صلاح وابنته مكة في شوارع ليفربول
    محمد صلاح نزل من سيارته استجابة لطلب طفل أرد التصور معه في شوارع ليفربول
    محمد صلاح وابنته مكة ووالدته وشقيقه بإنجلترا

القاهرة ـ مصراوي:

يفرض محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول سياجًا من السرية حول حياته الأسرية والشخصية إذ لا يشارك جماهيره سوى صورة مع ابنتيه خلال تدريباته بالمنزل أو احتفاله مع أسرته برأس السنة.

إلا أن بعض كاميرات المعجبين التقطت لحظات لمحمد صلاح وأسرته وكذلك لصلاح مع معجبين في لقطات لاقت انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولعل أبرز المواقف التي لا تنسى لمحمد صلاح خارج الملعب حين تعرض فاولر المشجع لفريق ليفربول صاحب الـ 11 عامًا لإصابة خلال محاولته اللحاق بسيارة صلاح لالتقاط صورة مع نجم فريقه ليصطدم بعمود إنارة ويسقط فنزل له صلاح والتقط صورة معه حسبما أكدت شبكة سكاي سبورتس.

وكذلك تحمله نفقات الوقود لمن تواجد بالتزامن مع محطة تواجد بها لتزويد سيارته بالوقود.

ويمكنك مشاهدة الجانب الآخر لمحمد صلاح خارج الملعب بمطالعة الصور بالأعلى:

