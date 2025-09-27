"خدت كل حاجة".. أول تعليق من شريف إكرامي بعد حصد كأس القارات الثلاث

يفرض محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول سياجًا من السرية حول حياته الأسرية والشخصية إذ لا يشارك جماهيره سوى صورة مع ابنتيه خلال تدريباته بالمنزل أو احتفاله مع أسرته برأس السنة.

إلا أن بعض كاميرات المعجبين التقطت لحظات لمحمد صلاح وأسرته وكذلك لصلاح مع معجبين في لقطات لاقت انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولعل أبرز المواقف التي لا تنسى لمحمد صلاح خارج الملعب حين تعرض فاولر المشجع لفريق ليفربول صاحب الـ 11 عامًا لإصابة خلال محاولته اللحاق بسيارة صلاح لالتقاط صورة مع نجم فريقه ليصطدم بعمود إنارة ويسقط فنزل له صلاح والتقط صورة معه حسبما أكدت شبكة سكاي سبورتس.

وكذلك تحمله نفقات الوقود لمن تواجد بالتزامن مع محطة تواجد بها لتزويد سيارته بالوقود.

