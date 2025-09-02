احتفل نجم النادي الأهلي السابق عماد متعب بعيد ميلاد زوجته يارا نعوم برسالة رومانسية لاقت رواجًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر متعب 5 صور مع يارا نعوم عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء أمس الإثنين، مُذيلها بتعليق:" كل سنة و أنتي طيبة يا حبيبتي‬ و عقبال مليون سنة بقالي ١٥سنة بقول الكلام ده بس كل سنه اكتشف إني بحبك أكتر من السنة اللي قبلها.. ربنا يخليكي لينا يا أغلى حاجه في حياتي .. بحبك".

وكان متعب قد تزوّج في عام 2011 من يارا نعوم ملكة جمال مصر لعام 2008 ورُزق من الزيجة بابنتيه تمارا وسيلين.

اقرأ أيضًا:

7 صور لبنات المشاهير المصريين في ملاعب كرة القدم.. هل يحترفن اللعبة؟

5 نجمات لكرة القدم خطفن الأنظار لجمالهن