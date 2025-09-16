قبل فيل فودين.. 9 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

"خطف واحدة من رونالدو بمبلغ خيالي".. أسطول سيارات ميسي الذي قد لم تشاهده

كتب- محمد عبدالهادي:

انتشر في الأيام الماضية، مقطع فيديو لمصفف الشعر المصري أحمد رضا، وهو يصفف شعر النجم الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

ووسط هذا المشهد، نبرز عدد من الحلاقين العرب الذين فرضوا أنفسهم على الساحة، وأصبحوا "الحلاقين الرسميين" لنجوم الكرة العالميين، لتصل صالوناتهم إلى ملاعب أوروبا والعالم العربي.

أحمد السناوي.. "حلاق البريميرليج" من بغداد إلى لندن

قصة أحمد السناوي تبدأ من العراق، لكنها لم تتوقف عند حدود الغربة. فالحلاق الشاب الذي انتقل إلى بريطانيا، أسس صالونه الشهير "A Star Barbers" في لندن، ليصبح لاحقًا من أشهر الحلاقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوجبا، هازارد، فيل فودين، جاك جريليش، وغيرهم من نجوم البريميرليج، جلسوا على كرسيه في مشاهد انتشرت كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا.

بل وصل به الأمر إلى السفر مع المنتخب الإنجليزي إلى كأس العالم، ليكون مسؤولاً عن إطلالة اللاعبين في أهم محافل الكرة.

فراس الزهراني.. من ملاعب السعودية إلى مقص النجومية

فراس الزهراني لم يكن حلاقًا فقط، بل لاعب كرة سابق وجد نفسه في عالم الحلاقة بعد الاعتزال.

ومن خلال صالونه "Relax Station" في جدة، استطاع أن يجذب العديد من نجوم الدوري السعودي، على رأسهم سالم الدوسري، وكاليدو كوليبالي، وغيرهم من المحترفين في الهلال والنصر.

حلاق تونس في المونديال

في قطر، خلال كأس العالم 2022، ذاع صيت أحد الحلاقين التوانسة المقيمين هناك، بعدما أصبح الحلاق المفضل لعدد من لاعبي المنتخبات العربية، وعلى رأسهم المنتخب التونسي.

أحمد راضي مصفف شعر فودين

شر أحمد راضي مصفف الشعر المصري، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك"، وهو يصفف شعر فيل فودين لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة اليونايتد.

وروى راضي كواليس تصفيف شعر فودين، وكيف عثر عليه لاعب مانشستر سيتي في هولندا.

وقال راضي: "كنت واقف قدام المحل بتاعي بشرب قهوة، لقيت شخص جه بيقولي أنت بتحلق فين، عشان فيل فودين شاف شعرك وعجبته القصة".

وأضاف: "قلت له أنا المحل بتاعي في الشارع هنا، وشاورلي على فودين اللي كان بياكل في مطعم، بعدين روحت سلمت عليه وقالي ممكن تحلق لي زيك".

وواصل: "قلت له طبعا أنا مستني اليوم ده اللي يجي فيه لاعب من مانشستر سيتي تحت أيدي، عشان أطلع على جتته القديم والجديد، ياما نيمتونا زعلانين".

وزاد: "بعد ما خلص الأكل جالي، وكان طيب وظريف جدا، مش زي ما احنا فاكرين لاعيبة الكورة".

وأردف: "كلمته في حاجات كتير، وقلت له الواد عمر مرموش عامل إيه، قالي زي الفل، وهل بيب عبقري فعلا ولا أي كلام، قالي لا فعلا عبقري".

واختتم: "خلص وجاي يحاسبني، قلت له لا أنا مصري وعمر مرموش عندكوا مصري، الواجب ده خليه علينا، عشان تفتكرني وتعرف إن المصريين رجالة وولاد أصل، وقول لمرموش لما ترجع إنك حلقت عند مصري".

