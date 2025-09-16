قصص متفوتكش.. نقل إمام عاشور للمستشفى.. وموقف زيزو من المشاركة أمام الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

لا تكتفِ العديد من زوجات لاعبي كرة القدم المصريين بدورهن الأسري فقط، بل يعملن في مجالات مختلفة مثل الإعلام والرياضة والفن وريادة الأعمال.

وهناك العديد من المهن التي شغلها زوجات العديد من اللاعبين المصري على رأسهم محمد صلاح والنني وأحمد حسام ميدو وعواد وعبدالمنصف.

ويسلط "مصراوي"، في السطور التالية، الضوء على أبرز مهن زوجات لاعبي كرة القدم في مصر كالتالي:

يسرا الليثي.. زوجة أحمد حسام ميدو (لاعب الزمالك السابق)

تعمل يسرا في مجال الموضة، بجانب شراكتها مع زوجها في أكاديمية "the Maker".

ماجي صادق.. زوجة محمد صلاح (لاعب ليفربول)

درست ماجي في كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة الإسكندرية، وتعمل كمسؤلة عن مؤسسته الخيرية التي قام بإنشائها في قرية نجريج بالغربية، وشاركت في تأسيس مركز غسيل كلوي بالتعاون مع زوجها.

حنان المغربية.. زوجة محمد النني الثانية (لاعب الجزيرة الإماراتي).

حنان زوجة النني الثانية هي صانعة محتوى مغربية تقيم في الإمارات كما تعرف حنان بامتلاكها لعلامة تجارية اسمها "لمست مراكش"، وتشتهر حنان بإطلالتها في عالم الأزياء والموضة.

. سلمى الجابري.. زوجة أحمد رمضان "بيكهام" (لاعب الأهلي).

حصلت على لقب ملكة جمال مصر للسيدات عام 2023.

هي خريجة كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، وتعمل في مجال الإعلانات، خاصة إعلانات التجميل.

. تقى القباني زوجة أحمد طارق سليمان (لاعب الأهلي السابق)

تعمل كابتن في صالة جيم لها فروع في مصر.

. حنين خالد.. زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

تعمل في إذاعة "صوت الزمالك" ضمن فريق الإعداد للبث الإذاعي الرسمي.

لقاء الخميسي.. زوجة محمد عبدالمنصف، الحارس السابق لنادي الزمالك.

هي ممثلة، وتابعت التمثيل بعد زواجها؛ وقد تحدثت عن استكمال عملها الفني بعد الارتباط.

