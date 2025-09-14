تصدر محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي، المشهد الرياضي في مصر، خلال الفترة الماضية، بعد إعلانه عدم الترشح لانتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء في الدورة المقبلة.

معلومات عن حياة محمود الخطيب العائلية

محمود الخطيب ولد في مركز أجا محافظة الدقهلية، انتقل للعيش في القاهرة في حي الحلمية قبل الانتقال إلى منطقة عين شمس بشارع أحمد أبو العز في عمارة رقم 11، رفقة عائلته المكونة من 14 شخصا، بينهم 12 أخا واختا كان يحمل محمود من بينهم رقم 10.

ولدى الخطيب 12 أخا وأختا، حيث يمتلك 8 بنات ماتت إحداهن في سن صغير، أربعة أولاد، وظروف المعيشة الصعبة وكثرة عدد أفراد الأسرة، كان سببًا في اتخاذ والده قرارًا بإجهاض زوجته، بعد نصيحة تلقاها من وصفي باشا بضرورة تنظيم الإنجاب، إلا أن عملية الإجهاض فشلت، لتستقبل الأسرة مولودها العاشر محمود.

وإبراهيم الخطيب والد بيبو أسطورة الكرة المصرية، كان يرفض في البداية ممارسة نجله كرة القدم؛ خوفا على مستقبله الدراسي ولرغبته في تفوقه، إذا قال في تصريحات سابقة: "كنت حريص على إتباع خط سير محمود، أحاول منعه من ممارسة كرة القدم".

وأضاف: "قمت بحبس محمود في غرفته حتى لا يخرج للعب الكرة ولكنني تفاجأت بأنه خرج من "الشباك"، لعب المباراة وعاد إلى المنزل وأنا جالس أمام الغرفة وأعتقد أنه بداخلها".

وأكد الخطيب في تصريحات سابقة أن والده كان يرفض ممارسته كرة القدم، بسبب خوفه على الدراسة:"أيضًا كان يرفض ممارستي لكرة القدم، بسبب تعرضي الدائم للإصابات".

وتعد وفاة والدة الخطيب التي رحلت وهو بعمر الـ 20 عاما فقط، من الصدمات الكبيرة التي تلقاها أسطورة الكرة المصرية في حياته، خاصة وأنه كان يتعلق بوالدته بشكل كبير.

وقبل وفاة والدة الخطيب، اشتد مرضها بشكل كبير ليقوم محمود باستشارة أحد الأطباء، الذي نصحه بضرورة خضوع والدته لعملية جراحية، وهو ما كان يرفضه الأب بسبب خضوعها لعملية جراحية من قبل وأن الطبيب أكد في ذلك الوقت أن خضوعها لأي عمليات أخرى سيتسبب في خطورة على حياتها، إلا أن الخطيب أقنع والده بالموافق على إجراء العملية.

وبالفعل خضعت والدة الخطيب في ذلك الوقت للعملية الجراحية، ظل بجوارها وقت طويل قبل أن ينتقل إلى مران النادي الأهلي، لكنه بعد ذلك جاء إليه الخبر الذي كان بمثابة "الصاعقة"، هو خبر وفاة والدته والذي تلقاه اللاعب من الراحل عبده صالح الوحش داخل ستاد مختار التتش، ويقول الخطيب أنه لم ينسى كلمة والده له: "بلاش عملية يا محمود".

أقرأ أيضًا:

رد فعل مفاجيء من سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المصري

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب