تصدر النجم الفرنسي كليان مبابي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد ظهوره رفقة إيفانا رودريجيز شقيقة الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وربط الكثير من المتابعين ظهور النجم الفرنسي مع إيفانا، إلى إمكانية وجود علاقة حب تجمع بين الثنائي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم إعلان مبابي ارتباطه بشكل رسمي حتى الآن.

ولا تزال حياة كليان مبابي محل إثارة للجدل بين الكثير من المتابعين والجماهير، حيث ارتبط اسم مبابي بالعديد من العلاقات خلال الفترة الماضية، كان آخرهم أخبار ارتباطه بالممثلة البرتغالية دانييلا مليشور.

وكان اسم مبابي ارتبط بالممثلة البرتغالية بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل المتابعة المتبادلة بين الثنائي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالإضافة إلى تفاعلهم معا على المنشورات المختلفة لبعضهم البعض.

وخرجت مليشور بعد ذلك ونفت أي علاقة تربط بينها وبين النجم الفرنسي كليان مبابي، من خلال منشور رسمي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ولم تكن مليشور الأولى التي يرتبط اسم النجم الفرنسي بالارتباط بها، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق، أن النجم الفرنسي دخل في علاقة مع عارضة أزياء فرنسية تدعى روز بيرترام والتي تكبره بأربعة أعوام، حيث أن النجم الفرنسي كان قد ظهر معها في أكثر من مناسبة.

وبخلاف أن روز تكبر النجم الفرنسي كليان مبابي بأربعة سنوات، إلا أنها تعد أماً لطفلتين أيضًا، وتحرص دائما على مشاركة التابعين على مواقع التواصل الاجتماعي صورهما.

ودخل صاحب ال 26 عاما، في علاقة أيضًا مع عارضة أزياء فرنسية تمتلك أصول جزائرية تدعى إينيس راو، تعد العلاقة الأكثر جدلا للنجم الفرنسي.

وظهر الثنائي معا في أكثر من مناسبة أبرزها خلال مهرجان كان، ليبدأ الكثيرون يتسألون عن صديقة مبابي.

وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن راو، تعد متحولة جنسيًا بعدما خضعت لعملية حينما كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط.

وسبق وارتبط اسم النجم الفرنسي أيضًا بالممثلة إيما سميث، التي شاركت في العديد من الأعمال مثل فيلم "غدا ملك لنا"، الذي صدر في عام 2017، لتستمر التكهنات حول الحياة العائلية للنجم الفرنسي مبابي.

ويذكر أن النجم الفرنسي، كان قد كشف في تصريحات سابقة، نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، عن سبب عدم زواجه حتى الآن، قائلا: "كرة القدم بالنسبة لي هي حياتي، لذلك اخترت عدم الزواج مبكرا وأريد تحقيق أكبر استفادة من مسيرتي".

