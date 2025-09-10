مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

"عواد وحسام عبدالمجيد".. 15 صورة لزوجات لاعبي الزمالك ينضمون للنادي عبر العمل في الإذاعة

08:47 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

بعدما تم إعلان انطلاق راديو "صوت الزمالك " أونلاين يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس الماضي بدأ انضمام زوجات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للعمل بها.

وكشف نادي الزمالك في بيانه، أن راديو (صوت الزمالك) في وقت سابق سيكون منصة جماهيرية شاملة، تقدم برامج مميزة ولقاءات حصرية مع تغطية مباشرة لكل أخبار النادي وأحداثه، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، ويوتيوب.

وانضم إلى راديو صوت الزمالك الإعلامية حنين خالد وهي زوجة اللاعب محمد عواد حارس نادي الزمالك، كما انضم أيضا ملك أحمد إلى الراديو مؤخرا وهي زوجة اللاعب حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك الحالي.

