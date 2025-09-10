كتب - يوسف محمد:

يلتف ملايين المصريين في الوقت الحالي حول لاعبي المنتخب الوطني، خاصة مع اقتراب الفراعنة من التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026، في ظل تصدر مجموعته في التصفيات.

ومع اقتراب تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، بات نجوم المنتخب محط اهتمام الكثير من الجماهير، خاصة اللاعبين أصحاب التأثير الواضح في القوام الأساسي للفريق، من بينهم نجم الوسط محمود حسن تريزيجيه، الذي يعد واحدا من أبرز لاعبي الجيل الحالي للفراعنة.

ويحظى تريزيجيه بشعبية كبير وسط كافة الجماهير المصري بمختلف انتماءاتهم، نظرا لمستوياته الكبيرة التي يقدمها طوال السنوات الماضية مع الفراعنة، هو ما جعله محط اهتمام الكثير من الجماهير، ويرغبون دائما في معرفة الأخبار الخاصة به سواء الرياضية أو العائلية.

أبرز المعلومات عن عائلة محمود تريزيجيه

ويبلغ تريزيجيه من العمر 30 عاما، فهو من مواليد 1 أكتوبر عام 1994 بمحافظة كفر الشيخ، لأسرة مكونة من 6 أشخاص بخلافه، هم والده ووالدته 4 أشقاء هو الأصغر بينهم.

ولد تريزيجيه لأسرة متوسطة الحال، حيث كان يعمل والده مصففا للشعر، إذا كان يمتلك صالون حلاقة خاص به، كما أنه كان مرتبطا بالرياضة حيث مارس والده رياضة المصارعة من قبل ولكن لم يحترفها بشكل كبير.

ودائما ما يحصر تريزيجيه، على إبراز دور عائلته معه في مسيرته الكروية، حيث قال في تصريحات تليفزيونية من قبل: "عائلتي بالنسبة لي كل شيئ، هما السبب الرئيسي فيما وصلت إليه، سواء والدي أو والدتي وكذلك أشقائي، من بينهم شقيقي الأكبر الذي كان يمتلك مهارة أكثر مني في كرة القدم".

وأضاف: "أشقائي كانوا الداعم الأول بالنسبة لي في كرة القدم، تعبوا معي كثيرا في مشواري الكروي، أشقائي كانوا يحرصون على توفير كل ما احتاجه، حيث كانوا لا يفكرون في عمل أي شئ خاص بهم ويمنحونني أموالهم للذهاب إلى التمرين بشكل منتظم".

وتعرض تريزيجيه لصدمة مبكرة في حياته، هى فقدان والده حيث توفي، كان نجم الأهلي ومنتخب مصر الحالي، يبلغ من العمر 13 عاما فقط ويلعب في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وكان تريزيجيه تحدث عن وفاة والدته في وقت سابق، قائلا: "والدي طالبني بالحضور إلى المنزل، قبل وفاته بساعات قليلة، على الرغم من أنني كنت أتواجد في القاهرة مع فريقي بقطاع الناشئين في الأهلي، بعد عودتي إلى منزلي جلست معه وطالبني بقراءة القرآن له".

وأضاف: "والدي قال لي قبل وفاته بدقائق قليلة، الكثير من الوصايا في ظل تواجد أشقائي الأكبر مني بجواري، هذا أمر وضعني تحت ضغوطات آنذاك لصغر سني ولم أنسى هذا الموقف حتى الآن".

وعلى الرغم من كون تريزيجيه أحد أبرز نجوم المارد الأحمر في الوقت الالي، إلا أنه أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن والده كان زملكاوي بدرجة كبيرة، لكنه فضل أن ينتقل نجله إلى الأهلي في طفولته بعد طلب من شقيقه الأكبر أحمد.

ويمتلك محمود حسن تريزيجيه 4 أشقاء، يعد هو الأصغر سنا بينهم وهم: "عتاب، هبة، أحمد ومحمد".

دور والدة تريزيجيه معه

وفي المقابل لم يتوقف دعم عائلة تريزيجيه له عند والده وأشقائه فقط، بل كانت والدة تريزيجيه دافع قوي له طوال مسيرته في كرة القدم حتى الآن، حيث قال في تصريحات سابقة :"والدتي هي أجمل شيء في حياتي، ولها فضل كبير علي، بفضل اهتمامها ورعايتها لي".

وأضاف: "أثناء أداء مناسب العمرة والدتي دعت لي بأن أصبح أفضل لاعب في مصر وهو ما حدث في العام ذاته، لذا قالت لي بعد ذلك زعلت أني مدعتش أنك تكون أفضل لاعب في العالم".

ويذكر أن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، كان قد أعلن في يناير الماضي 2025 عن وفاة والدته.

زوجة تريزيجيه وأبنائه

وتريزيجيه متزوج من سيدة تدعى روان عمر عبد الحميد، وتعمل في مجال هندسة الكمبيوتر وكانت وحاصلة على على درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي.

واحتفل تريزيجيه بحفل زفافه على زوجته روان، في عام 218، وأنجب منها طفلين وهما: "يزن وتولين".

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد أبو تريكة على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين