عمرو الجنايني يثير الجدل بمنشور قبل حذفه (صورة)

كتب - محمد القرش:

أثار عمرو الجنايني الرئيس السابق للجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصري، الجدل بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الجنايني صورة لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك"، وكتب: "من أجلك وجد المجد، ولأجلك صنع العشق".

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي المنشور مما أثار جدلا واسعا، قبل أن يقرر الجنايني حذف المنشور من حسابه الشخصي.

يُذكر أن الزمالك افتتح مشواره بالدوري المصري الممتاز 2025/26، بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد.

