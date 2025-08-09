مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

عمرو الجنايني يثير الجدل بمنشور قبل حذفه (صورة)

06:11 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمرو الجنايني
  • عرض 8 صورة
    عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية
  • عرض 8 صورة
    عمرو الجنايني
  • عرض 8 صورة
    عمرو الجنايني
  • عرض 8 صورة
    عمرو الجنايني
  • عرض 8 صورة
    عمرو الجنايني
  • عرض 8 صورة
    عمرو الجنايني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أثار عمرو الجنايني الرئيس السابق للجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصري، الجدل بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الجنايني صورة لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك"، وكتب: "من أجلك وجد المجد، ولأجلك صنع العشق".

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي المنشور مما أثار جدلا واسعا، قبل أن يقرر الجنايني حذف المنشور من حسابه الشخصي.

يُذكر أن الزمالك افتتح مشواره بالدوري المصري الممتاز 2025/26، بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد.

منشور عمرو الجنايني

اقرأ أيضًا:

مصدر برابطة الأندية يكشف موقفهم من هتافات جماهير الزمالك بمواجهة سيراميكا (خاص)

صفقات الأهلي ومودرن سبورت قبل مواجهة اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو الجنايني الزمالك الجنايني أخبار الزمالك منشور الجنايني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟