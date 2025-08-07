كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها رفض اتحاد الكرة تسليم كارنيهات الجهاز الفني للأهلي، وحديث أمير مرتضى منصور عن جون إدوارد، إضافة إلى انتقال لاعب الزمالك إلى الدوري السعودي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"الصفقة العاشرة".. الزمالك يتعاقد مع لاعب جديد

حسم نادي الزمالك تعاقده مع اللاعب خوان ألفينا بيزيرا، قادما من فريق أوليكساندريا الأوكراني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية..

أول رد فعل من أحمد عبدالقادر بعد أنباء تمرده على الأهلي

يتصدر اللاعب أحمد عبدالقادر، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أنباء تمرده على النادي الأهلي ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري..

اتحاد الكرة يرفض تسليم الأهلي كارنيهات الجهاز الفني.. ما القصة؟

يواجه النادي الأهلي أزمة إدارية جديدة، بعدما رفض اتحاد الكرة المصري منح كارنيهات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بسبب عدم سداد النادي رسوم توثيق عقود الجهاز الفني حتى الآن..

رد فعله لم يكن لائقا.. أمير مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن شيكابالا

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفارس الأبيض، مؤكداً إلى أنه لم يستغل موهوبته الكبيرة بالشكل المطلوب..

أول تعليق من أمير مرتضى منصور عن عمل جون إدوارد في الزمالك

علّق أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، على التغييرات الإدارية الأخيرة داخل القلعة البيضاء، خاصة بعد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي..

"نسر قرطاج أبهاوي".. أبها السعودي يعلن ضم لاعب الزمالك على سبيل الإعارة

أعلن نادي أبها السعودي تعاقده مع التونسي أحمد الجفالي، قادما من نادي الزمالك بعقد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية..

شوبير يكشف حقيقة غياب أحمد عبد القادر عن مران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت حول غياب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مران الفريق اليوم، وذلك من خلال برنامجه "حارس الأهلي" على القناة الرسمية للنادي..

"بعد استشهاده".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن الفلسطيني سليمان العبيد الذي نعاه نجم اليونايتد

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمس الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري، استشهاد اللاعب الدولي الفلسطيني السابق سليمان العبيد، إثر استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في جنوب غزة..

"نعتبرها محصلتش".. شوبير يشيد بنجم الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بلاعب الأهلي الحالي محمود تريزيجيه، وذلك خلال برنامجه "حارس الأهلي" عبر القناة الرسمية للنادي..

"9 أشقاء و6 أبناء".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حسام حسن

شهدت الملاعب المصرية على مر تاريخها الكثير من الهدافين الكبار والمهاجمين، الذين دائما ما كانوا يتسببون في خلق حالة قلق لدى مدافعين الخصوم، لكن ليس الكثير من هؤلاء المهاجمين بنفس القدرات التي تمتع بها نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للفراعنة حسام حسن..

ميركاتو تاريخي للزمالك.. فلسطين تتصدر وظهور برازيلي نادر

نجح نادي الزمالك في ضم العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة بقوة في الموسم الجديد 2026/2025..

