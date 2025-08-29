شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26، بينما نشر زيزو صورة له من التدريبات الجماعية ووضع أغنية "ومن زمان في الدم حب الأهلي".

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

14 عاماً في الأكاديمية ثم الانتقام.. كيف أطاح وارن بمانشستر يونايتد؟

خطف تايريل وارن الأضواء خاصة بعد مشاركته في فوز فريقه جريمسبي تاون على مانشستر يونايتد أمس الأربعاء بركلات الترجيح بنتيجة 12-11 في الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعبون سابقون في الأهلي والزمالك اعترفوا بتدخين السجائر والشيشة

أثار محمود شيكابالا لاعب الزمالك السابق، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بكشفه عن تدخين لاعبين من الأبيض في غرفة تغيير الملابس، قبل مباراة صن داونز الجنوب الأفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"وعد الوزير".. بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة أرض النادي في أكتوبر

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب، بيانا رسميا كشف خلاله آخر التطورات الخاصة بأزمة أرض النادي، في مدينة السادس من أكتوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

زيزو ينشر صورته ويعلق: "من زمان في الدم حب الأهلي"

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورته من مران الفريق، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرعة دوري أبطال أوروبا؟ (كوميك)

أقيم أمس الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، بمدينة موناكو الفرنسية قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا قدم محمد صلاح في أول جولتين بالدوري الإنجليزي؟

يستعد المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بحثا عن ثاني أهدافه في المسابقة بموسم 2025-2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصري في المرحلة النهائية لاختبارات ولفرهامبتون الإنجليزي - خاص

أرسل نادي ولفرهامبتون الإنجليزي خطابا رسميا إلى هشام صفي الدين لاعب فاركو، من أجل قضاء المرحلة الثانية من فترة المعايشة بإنجلترا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"على هامش قرعة دوري الأبطال".. تكريم خاص لتشيلسي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على تقديم تكريم خاص لفريق تشيلسي الإنجليزي باعتباره الفريق الوحيد، الذي تمكن من التتويج بكافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي عبر تاريخه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

7 صور لمشجع أهلاوي يمنح محمد علي بن رمضان هدية تذكارية

حرص أحد جماهير النادي الأهلي، على تقديم هدية تذكارية إلى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد علي بن رمضان، عقب نهاية المران الجماعي للفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

استعدادات المغرب لأمم إفريقيا.. 7 صور لـ ملعب مولاي عبد الله بعد التجديد

شهد ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط خلال الفترة الماضية، عمليات إعادة بناء شاملة تهدف إلى تحويله إلى صرح رياضي عصري بمواصفات عالمية، في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا المقبلة وعدد من المنافسات الدولية الكبرى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا