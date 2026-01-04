في مشهد غير اعتيادي فوجئ العالم صباح أمس السبت الموافق 3 يناير الجاري، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلقاء القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته.

ومع انتشار هذا الخبر المفاجئ بالنسبة للوسط السياسي العالمي، بات الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته، محط اهتمام عالمي وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية.

ولم يسيطر خبر إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي من قبل الإدارة الأمريكية، على الوسط السياسي فقط، بل أن الأر تسرب إلى الوسط الرياضي، خاصة في ظل معرفة الجميع، بحب مادورو الكبير للرياضة وكرة القدم بالأخص.

تعليق مادور على رحيل ميسي عن برشلونة

وأظهر مادورو حبه الشديد لكرة القدم وللنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خلال تعليقه على رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني في عام 2021، متجها إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال تواجد مادورو في مؤتمر صحفي عام 2021، للاحتفال بالرياضيين الأولمبيين في فنزويلا، أعرب مادورو عن حزنه لرحيل ميسي عن الفريق الكتالوني برشلونة، حيث نقلت صحيفة: "نيويورك بوست" الأمريكية، تصريحات للرئيس الفنزويلي جاءت كالتالي: "ما فعله برشلونة مع ليونيل ميسي أمر سيئ، لقد بكيت عندما شاهدته يبكي أثناء وداعه، فهو رمز للتألق والنجاح الرياضي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس الفنزويلي حبه للنجم الأرجنتيني ميسي، ففي عام 2016 خلال تواجده لإلقاء خطاب في البرلمان الفنزويلي، وفي التوقيت ذاته كان برشلونة يلاقي سبورتنج خيخون بالدوري الإسباني ونجح ميسي في تسجيل هدف، قام أحد الحاضرين بإخبار مادورو بهذا الأمر، ليرد بشكل مباشر: "عاش ميسي، عاشت كتالونيا".

رئيس فنزويلا يلعب الكرة مع مارادونا

وواصل مادورو الإعلان عن حبه لكرة القدم وارتباطه بها بشكل كبير، من خلال ظهوره رفقة الراحل دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، خلال ممارسة الكرة معا في عام 2017.

ففي عام 2017، ظهر مادورو وهو يلعب كرة القدم رفقة مارادونا في أحد الملاعب بالعاصمة الفنزوالية كاراكاس، كما قام الرئيس الفنزولي بمنح مارادونا قميص المنتخب الفنزويلي يحمل الرقم 10 الذي كان يرتديه الأسطورة الأرجنتينية.

وبخلاف ظهور مادورو مع نجوم كرة قدم عالميين، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور له، خلال ممارسته كرة القدم رفقة مجموعة من الأطفال، مما يظهر شغفه وحبه الكبير لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

وحب مادور لكرة القدم، لم يتوقف عند متابعته للمباريات أو تشجيع لاعب عينه، بل أنه بدا يظهر في وصفه لبعض الشخصيات، ففي وقت سابق، قال مادورو، في تصريحات نقلها موقع "RT" الروسي، "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعد نجم السياسة الدولية، فهو مهاجم بالفطرة مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو".

