كأس الأمم الأفريقية

المغرب

18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

17:15

ريال بيتيس

"رقص شيكابالا وأفشة".. 15 صورة من حفل زفاف نبيل عماد دونجا

كتب - يوسف محمد:

01:51 ص 04/01/2026
    حفل زفاف دونجا (10)
    حفل زفاف دونجا (7)
    حفل زفاف دونجا (11)
    حفل زفاف دونجا (9)
    حفل زفاف دونجا (4)
    حفل زفاف دونجا (3)
    حفل زفاف دونجا (6)
    حفل زفاف دونجا (5)
    حفل زفاف دونجا (8)
    حفل زفاف دونجا (2)
    حفل زفاف دونجا (1)
    حفل زفاف نبيل دونجا
    دونجا
    خطوبة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

احتفل نجم وسط نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، أمس السبت الموافق 3 يناير الجاري 2026، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية.

وكان دونجا نشر أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور مع زوجته، من حفل الزفاف وهما يرتديان "فستان وبدلة".

وشهد حفل زفاف نجم وسط نادي الزمالك، حضور عدد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم نجم الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا، بالإضافة إلى نجم وسط الأهلي محمد مجدى أفشة.

وخطف محمود عبد الرازق شيكابالا الأنظار بشكل كبير، بعدما دخل في وصلة رقص بجانب محمد مجدى أفشة، احتفالا بحفل زفاف دونجا.

والجدير بالذكر، أن دونجا كان أقام في ديسمبر من العام الماضي 2024، حفل خطوبته بتواجد عدد من نجوم الكرة أيضًا وبالأخص من نجوم نادي الزمالك.

حفل زفاف دونجا نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك محمد مجدي أفشة محمود شيكابالا

