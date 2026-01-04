أول صورة لأحمد عبد القادر مع زوجته بعد زواجهما

احتفل نجم وسط نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، أمس السبت الموافق 3 يناير الجاري 2026، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية.

وكان دونجا نشر أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور مع زوجته، من حفل الزفاف وهما يرتديان "فستان وبدلة".

وشهد حفل زفاف نجم وسط نادي الزمالك، حضور عدد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم نجم الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا، بالإضافة إلى نجم وسط الأهلي محمد مجدى أفشة.

وخطف محمود عبد الرازق شيكابالا الأنظار بشكل كبير، بعدما دخل في وصلة رقص بجانب محمد مجدى أفشة، احتفالا بحفل زفاف دونجا.

والجدير بالذكر، أن دونجا كان أقام في ديسمبر من العام الماضي 2024، حفل خطوبته بتواجد عدد من نجوم الكرة أيضًا وبالأخص من نجوم نادي الزمالك.

