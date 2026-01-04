مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"قلب أبيض".. زوجة محمد عواد تنشر 15 صورة جديدة والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

02:22 ص 04/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (9) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (12) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (7) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (10) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (13) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (11) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد عواد (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 18 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 18 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 18 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 18 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متبايعها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

ونشرت خالد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، خلال تواجدها داخل راديو الزمالك، مع وضع رمز تعبيري قلب أبيض وخرزة زرقاء.

وعلق عدد من المتابعين، على الصور التي شاركتها زوجة نجم الزمالك، حيث وضع أحد المتابعين مجموعة من القلوب كرمز تعبيري، بينما كتب آخر: "ملكة جمال الكون دائما وأبدا".

ويذكر أن حنين خالد، تعمل كمذيعة في راديو نادي الزمالك "صوت الزمالك، كانت تقدم من قبل برنامج عبر قناة "الحدث اليوم".

أقرأ أيضًا:

"رقص شيكابالا وأفشة".. 15 صورة من حفل زفاف نبيل عماد دونجا

"حسرة".. 10 صور ترصد رد فعل محمد علي بن رمضان بعد إهدار ركلة جزاء أمام مالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد نادي الزمالك محمد عواد آخر أخبار نادي الزمالك راديو الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية