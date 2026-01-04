أول صورة لأحمد عبد القادر مع زوجته بعد زواجهما

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متبايعها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

ونشرت خالد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، خلال تواجدها داخل راديو الزمالك، مع وضع رمز تعبيري قلب أبيض وخرزة زرقاء.

وعلق عدد من المتابعين، على الصور التي شاركتها زوجة نجم الزمالك، حيث وضع أحد المتابعين مجموعة من القلوب كرمز تعبيري، بينما كتب آخر: "ملكة جمال الكون دائما وأبدا".

ويذكر أن حنين خالد، تعمل كمذيعة في راديو نادي الزمالك "صوت الزمالك، كانت تقدم من قبل برنامج عبر قناة "الحدث اليوم".

