"على طريقة السوبر".. احتفال خاص بين شيكابالا ودونجا في حفل زفافه

احتفل أمس السبت 3 يناير الجاري نجم وسط نادي الزمالك نبيل عماد دونجان بحفل زفافه وسط حضور عدد من نجوم الكرة المصرية.

وشهد حفل زفاف نجم وسط الزمالك، حضور مجموعة من نجوم الكرة المصرية، ومن بينهم محمود عبد الرازق الذي خطف الأنظار برقصة خاصة مع دونجا.

وظهر محمود شيكابالا وهو يحتفل رفقة نبيل دونجا، في حفل زفاف الأخير، على أنغام الأغنية الرومانية "Made in Romania"،

وكانت هذه الأغنية تصدرت المشهد داخل غرف ملابس الزمالك، خلال الاحتفال بلقب كأس السوبر الأفريقي عام 2024، بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية، كان احتفل بها نجوم الزمالك وفي مقدمتهم شيكابالا ودونجا، قبل أن يتكرر المشهد أمس ولكن هذه المرة في حفل زفاف الأخير.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الأهلي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نهائي كأس السوبر الأفريقي أغسطس الماضي 2024.

أقرأ أيضًا:

بكى بسبب ميسى..تفاصيل علاقة رئيس فنزويلا بنجوم كرة القدم

"قلب أبيض".. زوجة محمد عواد تنشر 15 صورة جديدة والجمهور يعلق