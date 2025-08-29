اعبون سابقون في الأهلي والزمالك اعترفوا بتدخين السجائر والشيشة

كتبت-هند عواد:

أثار محمود شيكابالا لاعب الزمالك السابق، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بكشفه عن تدخين لاعبين من الأبيض في غرفة تغيير الملابس، قبل مباراة صن داونز الجنوب الأفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول تدخين اللاعبين لـ"الشيشة"، ففي نهاية عام 2023، قال خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مواصفات اللاعب المصري الفنية وقدرتهم البدنية جيدة جدا، لكنهم يسهرون كثيرا ويتناولون الشيشة".

وعلق محمد بركات لاعب الأهلي السابق، على تصريحات أوسوريو، وقال في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا": "الحقيقة أن هناك لاعبين بالفعل يدخنون الشيشة وهو أمر معروف منذ سنوات وهناك لاعبين اعتادوا على السهر".

وقال وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق في تصريحات سابقة عبر قناة النهار: "شوفت بركات يدخن السجائر"، إلا أن الأخير نفى هذا الأمر، قائلا: "حسام البدري قالي على فكرة أنا عارف إن إنت بتشرب من زمان وكنت أشم الريحة، قولتله انت عامل نفسك عارف كل حاجة".

ومن جانبه، اعترف إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق بتدخين السجائر، وقال في تصريحات سابقة: "سرقت سيجارة من غرفة أحمد ناجي، مدرب الحراس وقتها، خلال وجود منتخب مصر في ألمانيا، والسجائر كانت خلصت من كذا لاعب، واللي كان معاه سجائر كابتن أحمد ناجي، خليت لاعبين يقفوا على المطعم يشوفوا أحمد ناجي وخدت المفتاح ورحت الاوضة وكان هو الوحيد اللي بيشرب سجاير، ورجع لقى الأوضة متبهدلة وكان هايبلغ لكنه لحد دلوقتي ميعرفش حاجة".

