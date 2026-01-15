مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

0 2
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

بورجوس

0 2
22:00

فالنسيا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

0 1
22:15

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

1 3
21:45

ميلان

جياني إنفانتينو يعزي هاني أبو ريدة في وفاة أسطورة غزل المحلة

كتب - يوسف محمد:

10:11 م 15/01/2026
حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تقديم واجب التعازي إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في وفاة أحد أساطير الكرة المصرية صابر عيد لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق.

وأرسل جياني إنفانتينو، خطابا إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لتعزيته في وفاة أحد نجوم وأساطير الكرة المصرية السابقين.

وجاء نص خطاب إنفانتينو لأبو ريدة كالتالي: "السيد الرئيس أتقدم إليكم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة في وفاة اللاعب الدولي السابق صابر عيد، إن الكلمات تعجز عن التعبير عن عمق الحزن الذي نشعر به جراء هذا الفقدان الأليم".

وأضاف: "عيد شارك في مسيرته الدولية مع مصر في بطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا، وعلى دافع لسنوات طويلة عن ألوان نادي غزل المحلة، لقد كان أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، ونجمًا لنادي غزل المحلة، وستظل مسيرته الحافلة وإنجازاته، ولا سيما قيادته وشخصيته ووفاؤه وصفاته الإنسانية، خالدة في الذاكرة ولن تُنسى، وسيظل محل تقدير وافتقاد كبيرين".

واختتم إنفانتينو: "بالنيابة عن أسرة كرة القدم الدولية، أتقدم بأحر التعازي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى أسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، ونتوجه إليهم جميعًا بخالص مشاعر المواساة، وقلوبنا معهم في هذا المصاب الجلل، نأمل أن تسهم هذه الذكريات وكلمات الدعم في التخفيف من وطأة الحزن وإضفاء بعض السكينة والعزاء في هذه الظروف العصيبة".

والجدير بالذكر أن صابر عيد نجم منتخب مصر وغزل المحلة السابق، رحل عن عالمنا في 29 ديسمبر الماضي، بعد صراع مع المرض.

جياني إنفانتينو هاني أبو ريدة صابر عيد وفاة صابر عيد

