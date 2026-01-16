مباريات الأمس
23 صورة لأجمل لحظات عماد متعب مع زوجته وبناته

كتب : مصراوي

03:00 ص 16/01/2026 تعديل في 03:00 ص
اعتاد عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز لحظاته رفقة زوجته وأبنائه.

ويظهر متعب دائما رفقة زوجته وبناته في مختلف المناسبات، وهو ما جعل هناك حالة من الاهتمام من جانب المتابعين وبشكل خاص من جماهير النادي الأهلي، لمعرفة أبرز المعلومات عن أفراد عائلة عماد متعب.

متى تزوج عماد متعب؟

وعماد متعب متزوج من ملكة جمال مصر عام 2008 يارا نعوم، وأقيم حفل زفافهما في عام 2011، أي بعد 3 سنوات من حصول نعوم على لقب ملكة جمال مصر.

بنات عماد متعب

ولدى عماد متعب بنتين من زوجته يارا نعوم، "تمارا وسيلين"، وكانت ابنته تمارا ظهرت في مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا 2019، وهى تمسك بيد محمد صلاح قائد الفراعنة آنذاك قبل بداية المباراة.

وظهرت تمارا أيضًا، في مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي أقيمت في مصر، حيث دخلت مع رمضان صبحي قائد الفراعنة آنذاك إلى أرضية الملعب خلال ترديد النشيد الوطني.


وشاركت يارا نعوم في فيلم حين ميسرة، وكانت التجربة السينمائية الوحيدة.

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

