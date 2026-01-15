مباريات الأمس
10 صور للقطة إنسانية بين لاعب المغرب ووالدته بعد مباراة نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

09:29 م 15/01/2026
    لاعب المغرب ووالدته (2)
    لاعب المغرب ووالدته (4)
    لاعب المغرب ووالدته (5)
    لاعب المغرب ووالدته (6)
    لاعب المغرب ووالدته (3)
    لاعب المغرب ووالدته (8)
    لاعب المغرب ووالدته (9)
    لاعب المغرب ووالدته (10)
    لاعب المغرب ووالدته (12)
    لاعب المغرب ووالدته (7)
    لاعب المغرب ووالدته (13)
    لاعب المغرب ووالدته (14)
    لاعب المغرب ووالدته (15)
    لاعب المغرب ووالدته (11)

خطف حمزة إيجمان لاعب منتخب المغرب الأنظار بشكل كبير أمس الأربعاء، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكان إيجمان شارك أمس في فوز منتخب بلاده على نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2004.

ولم يتردد إيجمان للحظة عقب نهاية المباراة، في الاتجاه إلى مدرجات ملعب "الأمير مولاي الحسن"، للاحتفال مع والدته بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

واحتفل إيجمان مع والدته التي ظهرت علامات السعادة عليها بتألق جلها مع منتخب بلاده، كما صعد اللاعب للمدرج وقبل رأس والدته ويديها أيضًا، في مشهد إنساني أثار تفاعلا كبيرا بين الجماهير.

ويستعد منتخب المغرب، لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير الجاري، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

لقطة إنسانية بين حمزة إيجمان ووالدته حمزة إيجمان ووالدته بعد مباراة نيجيريا مباراة المغرب ونيجيريا نصف نهائي أمم أفريقيا

