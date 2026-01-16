مباريات الأمس
عماد متعب يشارك صورا مع بناته ويعلق

كتب : مصراوي

01:23 ص 16/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    بنات عماد متعب (1)
  • عرض 13 صورة
    عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته (1)
  • عرض 13 صورة
    عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته (4)
  • عرض 13 صورة
    عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته (2)
  • عرض 13 صورة
    احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنته
  • عرض 13 صورة
    عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته (3)
  • عرض 13 صورة
    احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنته
  • عرض 13 صورة
    احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنته
  • عرض 13 صورة
    يارا زوجة عماد متعب وابنتهما
  • عرض 13 صورة
    احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنته
  • عرض 13 صورة
    احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنته
  • عرض 13 صورة
    احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنته

القاهرة - مصراوي

نشر عماد متعب لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له برفقة بناته.

وشارك متعب عبر خاصية "الستوري" صورة مع بناته يستمتعون في أجواء عائلية دافئة.

ويذكر أن يعمل عماد متعب كمحلل رياضي على قنوات "أون تايم سبورتس الرياضية".

ويمتلك عماد متعب بنتين، هما تمارا وسيلين من زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر عام 2008.

عماد متعب بنات عماد متعب زوجة عماد متعب متعب

