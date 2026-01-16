عماد متعب يشارك صورا مع بناته ويعلق

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة منتخب مصر أمام السنغال؟

القاهرة - مصراوي

نشر عماد متعب لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له برفقة بناته.

وشارك متعب عبر خاصية "الستوري" صورة مع بناته يستمتعون في أجواء عائلية دافئة.

ويذكر أن يعمل عماد متعب كمحلل رياضي على قنوات "أون تايم سبورتس الرياضية".

ويمتلك عماد متعب بنتين، هما تمارا وسيلين من زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر عام 2008.