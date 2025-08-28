شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها شكر الأهلي للرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب بالدعاء لحسن شحاتة، وإجازة النني مع أبنائه.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

أول تعليق من خالد الغندور على تعيين حكم إسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على قرار لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين حكم إسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"متعمد".. غضب في بيراميدز من محمد الشيبي بسبب الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك غضب داخل الجهاز الفني لنادي بيراميدز تجاه اللاعب محمد الشيبي بعد طرده أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ياما فرح المصريين".. الغندور يطالب الجميع بالدعاء لـ حسن شحاتة

كشف الإعلامي خالد الغندور، تعرض حسين شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لوعكة صحية مطالبا الجميع بالدعاء له.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تمسكوا به.. وكيل سيف الدين الجزيري يرد على مدرب الزمالك

علق حازم فتوح وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، على تصريح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض، بشأن استبعاده من قائمة الفريق الأساسي خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"من المطار ورقص مع اللاعبين".. كهربا ينضم لمعسكر القادسية الكويتي (صور وفيديو)

انضم الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلى والاتحاد الليبى إلى صفوف فريقه الجديد القادسية الكويتي، من أجل خوض المعسكر التحضيري استعداداً للموسم الرياضي المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"يارب إخواتك مايشوفوش".. 5 صور من إجازة النني مع أبنائه في المحلة

شارك محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي وأرسنال الأسبق، متابعيه مساء اليوم الأربعاء بصور جديدة من إجازته في مصر رفقة ابنائه الثلاثة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بحضور الخطيب.. 15 صورة من افتتاح الأهلي مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد

شهد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، برفقة أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم، افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد بفرع الشيخ زايد، بعد الانتهاء من تجهيزه بأحدث المعايير العالمية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأهلي يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تصديقه على قانون الرياضة الجديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"المثول للتحقيق".. المتحدث القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض النادي بأكتوبر

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بأزمة سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

