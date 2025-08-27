كتب - يوسف محمد:

نجح أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز مقعده كأحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم المصرية، خلال الفترة الماضية في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها سواء مع المنتخب الوطني أو مع نادي الزمالك في السنوات الماضية.

وكان زيزو تصر المشهد الرياضي في مصر، خلال الأشهر الماضي بعد انتقاله بشكل رسمي، من نادي الزمالك إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، وسط حالة من المشاعر المتضاربة بين الجماهير، حيث غلبت مشاعر الغضب على جماهير الفارس الأبيض، فيما سيطرت حالة من السعادة على الجماهير الحمراء.

ولم يكن زيزو وحده الذي يتصدر المواقع والصفحات الرياضية، بعد انتقاله إلى الأهلي بل كان لوالده مصطفى زيزو نصيب الأسد في هذا الأمر أيضًا، خاصة وأنه يلعب دور وكيل أعمال نجله والمسؤول الأول في التفاوض عن أي أمور تتعلق به في كرة القدم، وهو ما فتح الباب للكثير من الجماهير حول البحث عن أبرز المعلومات المرتبطة والمتعلقة بعائلة نجم الأهلي الحالي أحمد سيد زيزو وليس والده فقط.

أبرز المعلومات عن عائلة أحمد سيد زيزو

ونجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، ولد في 10 يناير بمحافظة المنيا عام 1996 لأسرة متوسطة الحال مكونة من أربع أشخاص بخلافه، والده ووالدته وكذلك شقيقتين.

ويمتلك زيزو شقيقتين فقط، إحداهما أكبر منه سنا والأخرى هى شقيقته الصغرى، إلا أنهما لا يظهران بشكل كبير في الإعلام ولا تتوفر الكثير من المعلومات عنهما والأمر نفسه بالنسبة لوالدته، التي ظهرت مع زيزو في أكثر من صورة من قبل ولكن لا يوجد أي من المعلومات عنها أو عن أي شخصية عنها.

وعرف نجم المارد الأحمر بحبه الشديد لأشقائه، حيث ظهر في عام 2023 خلال حفل شقيقته الكبرى، في حالة سعادة كبيرة ودخل في وصلة رقص برفقتها، في إِارة إلى سعادته بزفاف شقيقته.

والوجه الأكثر شهرة كما ذكرنا من قبل في عائلة أحمد سدي زيزو، هو والده والذي يدعى مصطفى سيد، وهو يقوم بمهمة مدير أعمال نجله، والمسؤول عن التفاوض في أي شيء يتعلق بمشوار نجله في كرة القدم ومسيرته الرياضية.

وبعيدا عن قيام والد زيزو بمهمة مدير أعمال نجله أو وكيل أعماله، فإننا نجد أنه رجل تربوي في الأساس، حيث يعلم كمدير مدرسة الحي المتميز بالمنيا. بجانب أنه سبق له في عام 2021، الترشح للحصول على منصب أمين صندوق نادي المنيا وكان نجله حريص على دعمه في هذه الانتخابات.

وزيزو متزوج من سيدة تدعى هدى بهاء، احتفل بحفل زفافه عليها في أغسطس من عام 2019، أي بعد انتقاله إلى نادي الزمالك بعدة أشهر، قادما من فريق موريرينسي البرتغالي.

وأنجب زيزو من زوجته هدى بهاء طفلة وحيدة، اسمها "آيلا".

أقرأ أيضًا:

"لن يكون له دور".. هجوم قوي من مدرب الزمالك ضد لاعب الفريق بعد مباراة فاركو



الزمالك يعلن غياب لاعب الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة لهذا السبب