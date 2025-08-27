25 صورة ترصد أنواع وأسعار سيارات نجوم الأهلي والزمالك

القاهرة – مصراوي

يبدو أن شغف لاعبي كرة القدم بعالم السيارات لا حدود له، إذ يحرص كثير منهم على اقتناء السيارات الفارهة وتغييرها باستمرار، في انعكاس واضح لحبهم للمظاهر الراقية واهتمامهم بالتفاصيل الفخمة، ويعد أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، من أبرز هؤلاء اللاعبين، حيث عبر صراحة عن هوسه الشديد بالسيارات خلال ظهوره في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، مؤكدًا أنه يعشق اقتناء الموديلات الحديثة ويهوى تجربة كل ما هو جديد في عالم السيارات.

أحمد فتوح أشار إلى أنه امتلك 4 سيارات خلال فترة قصيرة، وكان يبدل بينها حسب الجديد في السوق، فبمجرد أن يشعر بأن السيارة أصبحت قديمة، يسارع ببيعها وشراء طراز أحدث، ويبدو هذا الشغف جليًا في صوره على إنستجرام، حيث يظهر في معظمها إلى جانب سياراته، وكأنه يربط هويته الشخصية بهذه المركبات الرفيعة المستوى، من بين السيارات التي امتلكها فتوح كانت سيارة بنتلي بنتاجا التي يتراوح سعرها بين 9 إلى 11 مليون جنيه، كما امتلك مرسيدس جي كلاس التي تصل قيمتها إلى نحو 7 ملايين جنيه، وسيارة مرسيدس AMG، بينما يقود حاليًا سيارة من طراز رينج روفر، والتي تتراوح قيمتها بين 6 إلى 13 مليون جنيه.

ولا يقتصر هذا الشغف على فتوح فقط، بل يشاركه فيه عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، الذين يظهرون حبًا واضحًا لاقتناء السيارات الفاخرة، فعلى سبيل المثال، يمتلك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك السابق، سيارة BMW i8 هايبرد، ويبلغ سعرها قرابة 5.25 إلى 5.75 مليون جنيه حسب الموديل.

أما محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي السابق، فقد حصل على سيارة بنتلي كونتيننتال GT كهدية من نادي اتحاد جدة بعد فوزه معهم بلقب كأس ولي العهد السعودي، وتقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه مصري.

بدوره، يمتلك إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، سيارتين من الطرازات الفخمة، هما رينج روفر ومرسيدس GLC 300، بينما يقود زميله مروان عطية سيارة مرسيدس أيضًا.

ويعد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من محبي السيارات الراقية، إذ يمتلك سيارة مرسيدس GLC 200، ويحرص على الاعتناء بها بشكل دائم، أما محمد مجدي "أفشة"، نجم الفريق ذاته، فقد اقتنى مؤخرًا سيارة بورش موديل 2024، ليُضيفها إلى مجموعته الخاصة.

ومن نادي الأهلي أيضا، يبرز أحمد سيد "زيزو" كأحد عشاق السيارات كذلك، حيث يمتلك عددًا من السيارات الفارهة، أبرزها سيارة BMW X6، بينما يضم نبيل عماد "دونجا" سيارتين مميزتين، الأولى من نوع مرسيدس C 200 موديل 2020، والثانية من نوع BMW.